Alınan bilgiye göre kaza,17 Temmuz gece geç saatlerde Adıyaman-Gölbaşı yolunun 40'ncı kilometresinde meydana geldi.

Adıyaman yönünde ilerleyen Gökhan Kaya yönetimindeki 06 BTK 480 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ümit Tezcan'ın kullandığı 02 FY 896 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Gökhan Kaya ile yanındaki Hüseyin Asmakaya, Uğur Bayrak ve Zeynel Taşar yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sıkıştığı otomobilden çıkardığı 4 kişi, ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü Gökhan Kaya, doktorların çabasına rağmen kurtarılamamıştı. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Asmakaya ise doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen 10 günlük hayat merhalesini kaybederek, ölü sayısı 2'ye yükledi. Hayatını kaybeden Hüseyin Asmakaya, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak : PHA