11'i Irak'ın, 5'i de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

TSK'nın Irak’ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiği haberini Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlık, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak : PHA