Erzincan, sanatın birleştirici gücüne vurgu yaparak, sanatın toplumu bir arada tutan en önemli unsur olduğunu belirtti.

Erdal Erzincan yaptığı konuşmada, sanatın toplumları ayağa kaldıran en önemli güç olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Burada olmak çok önemli. Hepimizin görevi burada olmamız lazım. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan çıktığında ilk yaptığı şey fabrika kurmak değil, konser salonları ve tiyatro salonları kurmaktı. Sanat en son olmamalı, en başta olmalı. Çünkü bizi bir arada tutan şey, bizi ayağa kaldıran şey sanattır. Bağlama, Anadolu'nun ortak anılarını, sevdalarını, dostluklarını ve aşklarını taşıyor. Bağlamanın tınısında hepimizin ortak zevkleri var. Bu bağlama bizi bir araya getirdiğinde iletişim başlıyor ve birbirimizden güç alıyoruz. Yarınki konseri bu anlamda büyük bir heyecanla bekliyorum."

Erdal Erzincan ayrıca, Adıyaman'da gençlere yönelik bir bağlama kampı düzenleyeceğini de müjdeledi:

"Burada bir bağlama kampı yapmak istiyorum. Gençler için çok güzel bir fırsat olacak. Bunun tarihini belirleyip uygun bir dönemde gerçekleştireceğim. Bu projeyi şimdiden planlıyorum ve büyük bir heyecanla bekliyorum."

Sanatçı Erzincan, yarın vereceği konser için de tüm Adıyaman halkını davet ederek, bu önemli buluşmanın heyecanını paylaştı.

Kaynak : PHA