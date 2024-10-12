Başkan Tutdere, açılışta yaptığı konuşmada, 6 Şubat depreminden bu yana geçen süreci, şehrin yeniden ayağa kalkma mücadelesini ve kültürel etkinliklerin önemini vurgulayan anlamlı mesajlar verdi.

“6 Şubat’tan Bu Yana Büyük Zorluklarla Mücadele Ediyoruz”

Konuşmasına Adıyaman halkına teşekkür ederek başlayan Başkan Tutdere, 6 Şubat depreminin yarattığı yıkıcı etkilerin ardından Adıyaman’ın büyük bir dayanışma ve fedakârlıkla ayağa kalkmaya çalıştığını söyledi. “Depremin ardından büyük acılar yaşadık. Ancak bu acıları kalbimize gömerek, kardeşlik ve birliği yeniden inşa etmek için çalışıyoruz. 31 Mart seçimlerinden bu yana ekibimizle birlikte Adıyaman’ı ayağa kaldırmak adına hiç yorulmadan, gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Sizler için çalışmak, bu şehre hizmet etmek bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağıdır” ifadelerini kullandı.

Başkan Tutdere, Adıyaman’ın sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da toparlanması gerektiğini ve bunun en önemli araçlarından birinin kültür ve sanat olduğunu vurguladı. “Yaralı kalpleri onaracağız. Bugün burada bir kültür etkinliğinin başlangıcını yapıyoruz. Sanat, acıları hafifletir, ruhları iyileştirir. Bu nedenle sanata ve kültüre büyük önem veriyoruz” dedi.

"Adıyaman’da İlk Kitap Günleri Başladı"

Adıyaman'da ilk kez düzenlenen Kitap Günleri etkinliği, şehrin kültürel hayatına yeni bir soluk getirdi. Başkan Tutdere, bu etkinliğin Adıyaman halkı için bir moral kaynağı olacağını ve şehrin kültürel hayatını canlandıracağını belirtti. “Bugün burada okurlarımızı, kitaplarla ve yazarlarla buluşturuyoruz. Adıyaman Kitap Günleri etkinliğiyle, kültürel hayatımıza katkı sunarken, aynı zamanda geleceğe umutla bakıyoruz” diye konuştu. Kitap Günleri kapsamında birçok yazarın katılımıyla geniş bir etkinlik programının hazırlandığını ve etkinliğin Adıyaman halkına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

"Birlik ve Dayanışma İle Adıyaman Yeniden Ayağa Kalkacak"

Başkan Tutdere, Adıyaman’ın dayanışmaya ve desteğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirtti. Depremin ardından yaşanan büyük acıların dayanışma sayesinde hafifletilebileceğini vurgulayan Başkan, “Adıyaman halkı 6 Şubat’tan sonra büyük bir dayanışma gösterdi. Sanatçılar, yazarlar, iş insanları, hayırseverler ve halkımız el ele vererek şehrimizi ayağa kaldırmak için büyük çaba sarf ediyor. Sizlerin desteğiyle Adıyaman daha da güçlü bir şekilde yeniden ayağa kalkacak” dedi.

Başkan Tutdere, Adıyaman’a destek veren herkese teşekkür ederek, “Adıyaman’ı yalnız bırakmayan herkese minnettarız. Sizler Adıyaman’ın yanında oldukça, bu şehir daha hızlı toparlanacak. Adıyaman’ın çocukları yarınlara umutla bakacak ve geleceğe dört elle sarılacak” dedi. Tüm Türkiye’ye seslenen Başkan Tutdere, “Adıyaman’ın desteğe ihtiyacı var. Turizmcilere, iş insanlarına, sanatçılara çağrı yapıyorum; gelin, Adıyaman’a destek olun. Hep birlikte bu şehri yeniden ayağa kaldıralım” şeklinde konuştu.

"Sanat ve Kültürle Yaralarımızı Saracağız"

Kitap Günleri etkinliği dışında, Adıyaman’da kültür ve sanat alanında birçok faaliyete imza attıklarını belirten Başkan Tutdere, yaz boyunca yapılan konserler, yazlık sinema etkinlikleri ve mahallelerde düzenlenen kültürel aktivitelerle Adıyaman halkına moral ve motivasyon kazandırdıklarını ifade etti. “Eriçay Parkı’nda neredeyse her hafta bir etkinlik düzenledik. Hemşehrilerimiz bu etkinliklerden büyük memnuniyet duydu ve daha fazlasını talep etti. Biz de halkımız istedikçe bu tür etkinlikleri artırarak devam ettireceğiz” dedi.

Başkan, "Kültür ve sanat, yaraları sarmanın en güzel yoludur. Bugün açılışını yaptığımız Kitap Günleri, halkımızın kitapla, sanatla, kültürle buluştuğu önemli bir etkinlik olacak. Adıyaman’ın kültürel hayatına katkı sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Erdal Erzincan’dan Konser, Yazarlarla Söyleşi”

Başkan Tutdere, Kitap Günleri etkinliği kapsamında yazarlarla söyleşilerin yapılacağını ve halk müziğinin duayen isimlerinden Erdal Erzincan’ın Eğriçay Parkı’nda bir konser vereceğini duyurdu. “Yarın akşam Eğriçay Parkı’nda Erdal Erzincan bizlerle olacak. Tüm Adıyamanlıları bu güzel konsere davet ediyoruz” dedi. Kitap Günleri’nde birçok yazarın Adıyamanlı kitapseverlerle buluşacağını belirten Başkan, bu etkinliklerin kültürel hayata katkı sunacağını vurguladı.

"Adıyaman Halkına Hizmet Etmeye Devam Edeceğiz"

Başkan Tutdere, konuşmasını Adıyaman halkına olan minnettarlığını dile getirerek sonlandırdı. “Bugüne kadar gösterdiğiniz dayanışma ve destek için hepinize teşekkür ediyorum. Adıyaman’ı hak ettiği yere taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Yaralar tam anlamıyla sarılana kadar durmak bize haram. Hep birlikte bu şehri yeniden ayağa kaldıracağız” diyerek, Adıyaman halkına hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Kitap Günleri etkinliği, Adıyaman halkının yoğun ilgisiyle devam ediyor. Başkan Tutdere, tüm vatandaşları bu anlamlı etkinliğe katılmaya davet etti.

Kaynak : PHA