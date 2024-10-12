Eryılmaz, çiftçilerin yılda üç kez ürün alabilmesi için Çamgazi kıyısında bir tarla kiralayarak, ürün çeşitliliğini artırma konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Adıyaman'ın bereketli topraklarının sunduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla yürüttükleri bu çalışmayla ilgili olarak AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan'a bilgi veren Eryılmaz, "Adıyaman'ın verimli topraklarında ürün çeşitliliğini arttırarak çiftçilerimizin yılda 3 ürün alma imkanının olduğunu göstermek amacıyla Çamgazi kıyısında kiraladığımız tarlada ekimini gerçekleştirdiğimiz ürünleri yerinde görmek isteyen çiftçilerimizi bilgilendirmek için birliğimize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Eryılmaz, tarımsal üretimin artması ve çiftçilerin daha verimli hasat dönemleri geçirmesi için bu girişimin önemine dikkat çekti.

Kaynak : PHA