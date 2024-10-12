Kaza, Adıyaman'ın Fatih Mahallesi (Harhar) bölgesinde, itfaiye müdürlüğü arkasında gerçekleşti. 02 AEJ 659 plakalı elektrikli motosiklet, yan yoldan çıkarken bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Çınar C. ve Mehmet Ali A. yaralandı.
Kazayı gören çevre esnafı ve vatandaşlar durumu hemen 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Ardından, yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada yaralanan Çınar C. ve Mehmet Ali A.'nın hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak : PHA
Kaynak: rss