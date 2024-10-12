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Adıyaman'da hastane inşaatında iş kazası: Bir işçi 5-6 metreden düştü - Videolu Haber

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, duvarın içerisine ve tuvalete gizlenmiş halde 8 cep telefonu, 6 sim kart, 2 flash bellek, 3 banka hesaplarının bulunduğu bilgi notu, 1 kamera, 42 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube ve Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendilerini kamu görevlisi (Hakim, Savcı, Polis) olarak tanıtan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.

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