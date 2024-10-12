Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube ve Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendilerini kamu görevlisi (Hakim, Savcı, Polis) olarak tanıtan şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, duvarın içerisine ve tuvalete gizlenmiş halde 8 cep telefonu, 6 sim kart, 2 flash bellek, 3 banka hesaplarının bulunduğu bilgi notu, 1 kamera, 42 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekiplerce 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.
Kaynak : PHA