İddiaya göre, kaybolan bir kız çocuğu, korku ve panik içinde kent merkezindeki bir berbere sığınarak yardım istedi. Durumu fark eden berber, çocuğa yardımcı olmaya çalıştı ve ailesine ulaşmak için çaba gösterdi.

Ancak kısa bir süre sonra olay yerine gelen çocuğun ailesi, kızlarının berberde olduğunu öğrenince yanlış bir anlaşılma sonucu öfkeye kapıldı. Aile, berberin çocuğu alıkoyduğunu düşünerek saldırgan bir tavırla berberi darp etmeye başladı. Çevredeki vatandaşlar, durumu fark ederek olaya müdahale etti ve hemen polis ekiplerine haber verdi.

"Polis Hızla Müdahale Etti"

Olay yerine gelen polis ekipleri, gerginliği hızla kontrol altına alarak tarafları ayırdı. Darp edilen berber, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Berberin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

"Soruşturma Başlatıldı"

Polis ekipleri, yaşanan bu yanlış anlaşılmayla ilgili soruşturma başlatarak olayın detaylarını araştırmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA