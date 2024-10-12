Bakan Yerlikaya, İzmir’de Erkan Bulu, Kahramanmaraş’ta Vahdettin Yardım, Konya’da Mehmet Elagöz Bildik, Sakarya’da Selçuk Delikara ve İhsan Astam, Gaziantep’te Cuma Ali Dursun (Cezaevinde), Bursa’da yurt dışında tutuklu olarak bulunan B.G. ile Siirt’te Rıdvan Dündar’ın (Cezaevinde) elebaşılığını yaptığı 8 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-32” ve “Kuyu-33” operasyonlarında 95 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

“Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökerteceğiz! '' ifadelerinde bulunan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince; Bursa, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Sakarya ve Siirt olmak üzere 7 il merkezli düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tefecilik, şantaj, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu 24 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet otomatik tabanca, 9 adet kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda çek/senet ele geçirildi.”

Kaynak : PHA