Adıyaman'ın Besni ilçesinde evinin çatısında tamirat yaptığı sırada yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen kişi ağır yaralandı.

Olay, 25 Eylül 2026 günü saat 11.30 sıralarında Besni ilçesine bağlı Yeniköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin çatısında tamirat yapan Suriye uyruklu Ö.A. (59), dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü. Sağ kalça bölgesinden yaralanan Ö.A. için sağlık ekiplerine haber verildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahale sonrası Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Ö.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.