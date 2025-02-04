Adıyaman’da Kapsamlı Program

3 Şubat 2025 Pazartesi günü Adıyaman’a gelen yabancı basın mensupları, gün boyunca çeşitli incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Program kapsamında:

10.30’da Valilik Bilgilendirme Toplantısına katılan basın mensupları, depremin ardından kentte yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı.

11.45’te Türkiye'nin en büyük yapı inşa alanı olan İndere Kalıcı Deprem Konutları’nı ziyaret eden heyet, buradaki süreci yerinde inceledi.

13.45’te Örenli Kalıcı Afet Konutlarını ziyaret eden basın mensupları, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi edindi.

16.30’da Adıyaman Ulu Camii’ndeki restorasyon çalışmalarını takip eden heyet, yapılan onarım süreçlerini inceledi.

17.30’da Mor Petrus Mor Paulus Süryani Kadim Kilisesi’nin restorasyon çalışmalarını yerinde gözlemleyen heyet, çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

"Mor Petrus Mor Paulus Süryani Kadim Kilisesi’ndeki Restorasyon Çalışmaları"

Basın mensuplarına Mor Petrus Mor Paulus Süryani Kadim Kilisesi’ndeki restorasyon çalışmaları hakkında Metropolit Ğriğoriyos Melki Ürek ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanı Şengül Koncagül açıklamalarda bulundu.

Şengül Koncagül, kilisenin ve diğer tarihi yapıların restorasyon süreçlerinin hızla ilerlediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Adıyaman’daki çalışmalarda tüm yapılarımızın projelerini tamamladık. Araştırmalar, incelemeler ve ayrıştırmalar yapıldı, koruma kurullarında onaylanan projeler hayata geçirildi. Hava şartlarının düzelmesiyle çalışmalarda daha hızlı ilerleme kaydedeceğiz. Şu an zemin iyileştirmeleri yapılıyor, temeller güçlendiriliyor ve yapıların taşıma kapasiteleri artırılıyor. Adıyaman Ulu Camii’nde de benzer çalışmalar yürütülüyor. Bundan sonra da duvarlar örülerek yapılar tamamlanacak."

Adıyaman’daki Tarihi Yapılar ve Hasar Durumu

Depremden etkilenen tarihi yapılar hakkında da bilgi veren Koncagül, 11 ilde toplam 678 tarihi vakıf eserinden 371’inin hasar gördüğünü, bunlardan 31’inin tamamen yıkıldığını ve 144’ünün ağır hasar aldığını belirtti.

"Adıyaman’da 15 eserimiz var, Ören yeri ve Besni’deki yapıları çıkarırsak 12 eser kalıyor. Bunlardan 2’si hasarsızdı, geri kalan 10 tanesinin ise ihalesi tamamlandı ve çalışmalar başladı. Kap Camii, Ulu Camii ve Mor Petrus Kilisesi’nde çalışmalar tamamlanarak restorasyon aşamasına geçildi. Diğer yapılarda da proje çalışmalarında sona gelindi ve bu yaz itibarıyla hızlı bir ilerleme göreceğiz."

Tarihi Yapıların Orijinal Malzemeleri Kullanılacak

Restorasyon sürecinde, yapıların özgünlüğünü korumak için orijinal taşların kullanıldığını belirten Koncagül, şu açıklamalarda bulundu:

"Taşların kaybolması söz konusu değil. Her taş tek tek numaralandırılarak envantere alındı ve alan müsait değilse koruma altına alınarak başka yerlere taşındı. Restorasyon sürecinde orijinal taşların yüzde 70-80’i kullanılacak, tamamen yok olan taşların yerine ise aynı özellikte taşlar tespit edilerek kullanılacak."

Restorasyon Çalışmalarının Tamamlanma Hedefi

Depremde zarar gören tarihi yapıların restorasyon sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini söyleyen Koncagül, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

"Hedefimiz, bu yıl sonuna kadar restorasyon çalışmalarını tamamlamak. Tüm süreçleri titizlikle yürütüyoruz ve en kısa sürede bu yapıları tekrar ibadete ve ziyarete açmayı amaçlıyoruz."

Uluslararası Basın Adıyaman’da Çalışmaları Yakından Takip Etti

Uluslararası basın mensuplarının Adıyaman’da deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde gözlemlemesi, kentin yeniden inşa sürecinin dünyaya duyurulması açısından büyük önem taşıyor. Adıyaman'da sürdürülen restorasyon çalışmaları, sadece fiziksel yapıları değil, aynı zamanda şehrin kültürel ve tarihi mirasını da koruma amacı taşıyor.

Kaynak : PHA