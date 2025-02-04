Önemli Atamalar Gerçekleşti
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Mersin Valiliğine Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros atanırken, boşalan Göç İdaresi Başkanlığı görevine Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök getirildi.
Büyükelçi Atamaları
Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen büyükelçi atamaları kapsamında:
Moğolistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Başak Genç Yüksel getirildi.
Özbekistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Ufuk Ulutaş atandı.
Diğer Önemli Atamalar ve Görevden Almalar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Muhammed Gülyurt atandı.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu görevden alındı.
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilcileri Belli Oldu
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine ise şu isimler görevlendirildi:
Ahmet Arslan
Çağatay Özdemir
Ebubekir Şahin
Edibe Sözen
Evren Başar
Fecir Alptekin
İdris Kardaş
İsmail Çağlar
Kübra Güran Yiğitbaşı
Mehmet Karakaş
Özgür Oral
Saadet Oruç
Yücel Bulut
Zakir Avşar
MGK Genel Sekreterliği Görevi Okay Memiş’e Emanet
Yeni MGK Genel Sekreteri olan Okay Memiş, daha önce AFAD Başkanlığı görevini yürütüyordu. AFAD’da edindiği kriz yönetimi tecrübesinin, yeni görevinde kritik bir rol oynayacağı değerlendiriliyor.
Yeni atamalarla birlikte bazı bakanlıklarda ve devlet kurumlarında önemli değişiklikler yaşanırken, büyükelçi atamalarıyla da Türkiye’nin diplomatik misyonlarında önemli görevlendirmeler yapıldı.
Kaynak : PHA