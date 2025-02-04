Önemli Atamalar Gerçekleşti

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Mersin Valiliğine Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros atanırken, boşalan Göç İdaresi Başkanlığı görevine Başkan Yardımcısı Hüseyin Kök getirildi.

Büyükelçi Atamaları

Cumhurbaşkanlığı tarafından gerçekleştirilen büyükelçi atamaları kapsamında:

Moğolistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Başak Genç Yüksel getirildi.

Özbekistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Ufuk Ulutaş atandı.

Diğer Önemli Atamalar ve Görevden Almalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı’na Muhammed Gülyurt atandı.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Asım Hocaoğlu görevden alındı.

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Temsilcileri Belli Oldu

Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine ise şu isimler görevlendirildi:

Ahmet Arslan

Çağatay Özdemir

Ebubekir Şahin

Edibe Sözen

Evren Başar

Fecir Alptekin

İdris Kardaş

İsmail Çağlar

Kübra Güran Yiğitbaşı

Mehmet Karakaş

Özgür Oral

Saadet Oruç

Yücel Bulut

Zakir Avşar

MGK Genel Sekreterliği Görevi Okay Memiş’e Emanet

Yeni MGK Genel Sekreteri olan Okay Memiş, daha önce AFAD Başkanlığı görevini yürütüyordu. AFAD’da edindiği kriz yönetimi tecrübesinin, yeni görevinde kritik bir rol oynayacağı değerlendiriliyor.

Yeni atamalarla birlikte bazı bakanlıklarda ve devlet kurumlarında önemli değişiklikler yaşanırken, büyükelçi atamalarıyla da Türkiye’nin diplomatik misyonlarında önemli görevlendirmeler yapıldı.

Kaynak : PHA