Milletvekili Kurt, kamu ve belediyelere ait atıl durumdaki arsaların değerlendirilerek, herhangi bir kamu kaynağı kullanılmadan, müteahhitler aracılığıyla emeklilere uygun fiyatlı konut sağlanabileceğini ifade etti.

"Emeklilerin Konut Sorununa Acil Çözüm Gerekli"

Ekonomik sıkıntılar yaşayan emeklilerin en büyük sorunlarından birinin yüksek kira bedelleri olduğunu belirten Resul Kurt, bu sorunun çözülmesi için devletin daha aktif politikalar geliştirmesi gerektiğini söyledi.

"Emeklilerin sorunlarının çözümü, sosyal politikaların geliştirilmesi, emeklilik sistemlerinin iyileştirilmesi ve emeklilere yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesiyle mümkün olacaktır. Özellikle ev sahibi olmayan emekliler için artan kira bedelleri ciddi bir yük oluşturuyor. Bu nedenle, sosyal konut projeleri emekliler için büyük bir ihtiyaç haline gelmiştir."

"Belediyeler Atıl Arsaları Sosyal Konuta Dönüştürmeli"

Milletvekili Kurt, belediyelerin ya da kamu kurumlarının mülkiyetinde bulunan atıl durumdaki arsaların, hiçbir kamu kaynağı harcanmadan değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Belediyeler veya ilgili kurumların kasasından hiçbir harcama yapılmadan, bu arsaların kat karşılığı projelerle müteahhitlere tahsis edilmesi sağlanabilir. Bu sayede, üretilecek sosyal konutlar çok düşük bedellerle emeklilere sunulabilir. Böylelikle hem emeklilere uygun fiyatlı konut sağlanmış olur hem de atıl durumdaki arsalar ekonomiye kazandırılır."

"Sosyal Konutlar, Emeklilere Nefes Aldıracak"

Resul Kurt, önerdiği modelin hem konut ihtiyacı olan emeklilere uygun fiyatlı bir çözüm sunacağını hem de kamu kaynaklarının etkin kullanılmasını sağlayacağını belirtti.

*"Emeklilerimizin konut ihtiyacı var ve belediyelerimizin atıl arsaları varsa, bu arsaların sosyal konut projelerinde değerlendirilmesi ve üretilen konutların çok düşük kiralarla emeklilere tahsis edilmesi emeklilere nefes aldıracaktır.

Bu model sayesinde belediyeler ya da kamu kurumları cebinden herhangi bir ödeme yapmadan, sadece müteahhitlere arsa tahsisi yaparak sosyal konut üretimi gerçekleştirebilir. Emekliler için konut kiralarının makul seviyeye çekilmesi ve uzun vadeli barınma çözümleri sunulması gerekiyor."*

Kaynak : PHA