Ağustos ayı üretici-market fiyat değişimi

Ağustos ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 370,4 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat farkını sırasıyla yüzde 323,9 ile havuç, yüzde 262,1 ile kuru soğan ve yüzde 249,6 ile kabak takip etti. Örneğin, üretici fiyatı 11 lira 17 kuruş olan limon, markette 52 lira 54 kuruşa; 8 lira olan havuç, 33 lira 91 kuruşa; 4 lira 88 kuruş olan kuru soğan, 17 lira 67 kuruşa; 8 lira 75 kuruş olan kabak ise 30 lira 59 kuruşa satılmakta. Ağustos ayında fiyatı en fazla artan ürün markette salatalık, üreticide kuru üzüm olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette kuru incir, üreticide patates oldu.

Market fiyatları

Ağustos ayında markette 37 ürünün 22’sinde fiyat artışı, 14’ünde fiyat azalışı yaşandı. Fiyat değişimi olmayan tek ürün ise belirlendi. Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 39,4 ile salatalık oldu. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 35,5 ile kabak, yüzde 35,4 ile patlıcan ve yüzde 26,5 ile marul takip etti. Market fiyatları arasında en fazla azalma ise yüzde 24,4 ile kuru incirde görüldü. Kuru incirdeki fiyat düşüşünü yüzde 19,3 ile limon, yüzde 11,1 ile şeftali ve yüzde 10,1 ile sivri biber izledi.

Üretici fiyatları

Üreticide ise Ağustos ayında 29 üründen 18’inde fiyat artışı, 8’inde fiyat düşüşü gözlendi. Fiyat değişimi olmayan 3 ürün ise belirlendi. Üreticide en fazla fiyat düşüşü yüzde 29,8 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 25,5 ile limon, yüzde 20,9 ile yeşil soğan ve yüzde 20,4 ile kuru soğan takip etti. Üreticide en fazla fiyat artışı ise yüzde 83,3 ile kuru üzümde yaşandı. Kuru üzümdeki fiyat artışını yüzde 47,8 ile kuru incir, yüzde 35,8 ile yumurta ve yüzde 34,4 ile kuru fasulye izledi.

“Üretici fiyatlarındaki düşüşler üreticilerimizi mağdur ediyor”

Şemsi Bayraktar, özellikle patates, kuru soğan ve limonda üretici fiyatlarının yüzde 20 ile yüzde 30 oranında düştüğünü belirtti. Erkenci patates hasadının bu yıl 15-20 gün erken başladığını ve yüksek rekolte ile yazlık patatesin depolanamamasının fiyatları düşürdüğünü ifade etti. Patatesin pazarda ve markette ortalama 15 lira olduğu, üreticide ise fiyatının 4,5 liraya kadar düştüğü belirtildi.

Kuru soğanda ekim alanında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 10 artış beklenirken, bu artışın daha yüksek olmasının öngörüldüğünü kaydetti. Kısıtlı ihracatın açılması ve yeni pazarların bulunması gerektiğini vurguladı. Limon üretimindeki artışın, fiyatları düşürdüğünü ve limon üreticilerinin mağduriyetinin sürdüğünü belirtti.

Meyve suyu üretiminde kullanılan şeftali fiyatlarının maliyetinin altında satıldığını ifade eden Bayraktar, meyve suyu firmalarının ucuza alınan şeftaliyi işleyip depoladığını ve bu ürünün ilerleyen yıllarda tüketiciye yüksek fiyatlarla sunulduğunu söyledi. Bakanlık tarafından ürün maliyetini göz önünde bulundurarak taban fiyat belirlenmesinin önemini vurguladı.

Bu açıklamalar, üretici fiyatlarındaki dalgalanmaların ve piyasa koşullarının üreticiler üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor.

Kaynak : PHA