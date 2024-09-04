Proje çerçevesinde, 6 adet örnek kapama bahçesi kurularak bu tesislerde çapa motoru, basınçlı sulama sistemi, ilaçlama makinesi, meyve fidanları ve gerekli diğer malzemeler tedarik edildi. Ayrıca, zeytin ve fıstık yetiştiriciliği konularında çiftçilere eğitimler verildi.

Projede yer alan 46 çiftçiye, İl Müdürü Nurettin Kıyas tarafından düzenlenen tanıtım ve hibe töreninde akülü budama makası teslim edildi. Törene GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından Genel Koordinatör Suphi Özer ve Proje İzleme Uzmanı Faruk Alan da katıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından 500.000 TL hibe ile desteklenen projenin toplam bütçesi 555.556 TL olarak belirlendi. Proje, modern tekniklerle meyveciliğin gelişimine katkıda bulunmayı ve çiftçilerin üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Kaynak : PHA