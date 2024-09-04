Çelik, Kayserilioğlu’nun Türk Ceza Kanunu’nun 216. ve 218. maddeleri uyarınca yargılanmasını talep etti. Çelik, yaptığı basın açıklamasında, Kayserilioğlu’nun ifadelerinin toplumda inanç çatışmasına ve kutuplaşmaya yol açacağını belirtti. “Demokrasinin temel taşı seçimlerdir. Seçilmiş bir Cumhurbaşkanına hakaret etmek, özgürlük ve demokrasi ile bağdaşmaz. Hiç kimsenin, fikir özgürlüğü adı altında, seçilmiş şahıslara veya herhangi bir kimseye hakaret etme hakkı yoktur,” dedi.

Genel Başkan Çelik, Kayserilioğlu’nun ifadelerinin toplumda hoşgörüyü yok ederek husumetleri tetikleyeceğini ve bu nedenle hukuki süreç başlatılması gerektiğini vurguladı. “Bu şahsın yaptığı hakaretleri kabul etmiyorum ve kendisi hakkında kamu davası açılması talebiyle suç duyurusunda bulundum. Türk Ceza Kanunu’nun 216 ve 218. maddeleri gereğince ceza verilmesi, haksız ve mesnetsizce aşağıladığı vatandaşlarımızın yüreğine bir nebze de olsa su serpecektir,” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA