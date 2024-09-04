"Okul Öncesi Eğitimleri Tanıtım Programı" kapsamında düzenlenen etkinlikte, minik öğrencilere yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi.

Programda, çocuklar için yüz boyama etkinliği, masal ve hikaye anlatımı yapıldı. Ayrıca, polislik mesleği tanıtılarak, trafik kuralları, genel güvenlik kuralları ve mahremiyet eğitimi konularında bilgilendirme sağlandı. Öğrencilere, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin önemi ve kullanım şekli de anlatıldı.

Etkinlikte, çocukların erken yaşta bilinçlendirilmesi ve güvenlik konularında farkındalık kazanmaları hedeflendi. Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü, bu tür etkinliklerle toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Kaynak : PHA