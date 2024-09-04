Ziyaret kapsamında, yapımı devam eden Kahta OSB Camii’ni inceleyen Kaymakam Soysal, ardından OSB'de faaliyet gösteren Azimet Tekstil, Auron Tekstil ve Avcı Tekstil fabrikalarını ziyaret etti.

Fabrika ziyaretlerinde, işletmelerin üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Soysal, Kahta'da sanayi ve istihdamın gelişmesine katkı sağlayan firmaların çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti. Kaymakam Soysal, misafirperverliklerinden dolayı firma yetkililerine teşekkür ederek, üretim faaliyetlerinde başarılar diledi.

Ziyaret, Kahta OSB'deki sanayi faaliyetlerinin yerinde incelenmesi ve işletmelerin karşılaştıkları sorunların dinlenmesi açısından önem taşıdı. Kaymakam Soysal, ilçede sanayinin güçlenmesi için gereken her türlü desteğin verileceğini ifade etti.

Kaynak : PHA