Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal başkanlığında düzenlenen toplantıya, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Bünyamin Balcı, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Sefa Sezer, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Abdül Kadir Ceran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı İrfan Zengin katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim-öğretim dönemi geçirebilmeleri için alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Özellikle okul çevrelerinde ve öğrenci güzergahlarında uygulanacak güvenlik önlemleri, bu kapsamda yapılacak çalışmalar ve kurumlar arası işbirliği konuları detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Yetkililer, alınan kararlarla öğrencilerin okula gidiş-geliş saatlerinde güvenliğini sağlamak ve eğitim süreçlerini huzur içinde geçirmelerini temin etmek için çalışacaklarını belirtti. Bu doğrultuda, ilçe genelinde artırılacak güvenlik önlemleri ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaların hızla hayata geçirileceği ifade edildi.

Kaynak : PHA