Belediye önünde 4 gün tek başına nöbet tuttu

8 Temmuz 2025’te gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye destek vermek için Adıyaman Belediyesi önüne gelen 50 yaşındaki Hasan Kuruş, eline aldığı Türk bayrağı ve Başkan Tutdere’nin fotoğrafıyla 4 gün boyunca binanın önünde beklemişti. Kimi zaman slogan atan, kimi zaman sessizce oturarak nöbetini sürdüren Kuruş, Başkan Tutdere’nin adaletli, halkçı ve dürüst bir yönetici olduğunu dile getirmişti.



‘Başkanımı evinde sağlıklı görmek beni sevindirdi’

Başkan Tutdere hakkında ev hapsi kararı verilmesinin ardından bu kez Başkan'ı evinde ziyaret eden Hasan Kuruş, yaptığı açıklamada, Başkan Tutdere’yi sağlıklı ve moralli görmenin kendisini sevindirdiğini belirtti. Kuruş, "Başkanım gayet dinç, morali yerinde. Kendisine destek veren tüm hemşehrilerine teşekkür etti. İnşallah en kısa sürede görevine dönecek ve yeniden halkına hizmet edecek. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum." dedi.



‘Benim başkanımda yamuk olmaz’

Ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Kuruş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de seslendi. Başkan Tutdere’ye olan güvenini dile getiren Kuruş şu ifadeleri kullandı:



“Başkanımın sağlamlığına, dürüstlüğüne ve haysiyetine sonuna kadar güveniyorum. Bu yüzden her zaman yanında durdum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli’nin ellerinden öpüyorum, saygılarımı sunuyorum. Ama benim başkanımda hayatta yamuk olmaz. Adıyaman halkı olarak Başkanımızı geri istiyoruz. Başkanım olmazsa Adıyaman’da çark dönmez.”



‘Tutdere halkın başkanıdır, halk yalnız bırakmaz’

Adıyamanlı vatandaşların, Başkan Tutdere’nin göreve iade edilmesini beklediğini dile getiren Kuruş, Belediye binasında yaşanan sessizliğin halkın içine sindiremediği bir durum olduğunu söyledi. “Adıyamanlı Başkanını istiyor. Sokaklarda da, çarşıda da insanlar ‘Başkan ne zaman dönecek’ diye soruyor. Çünkü halkın içinden biri o. Herkesin kapısını çaldığı, derdini söylediği bir Başkan. Adıyaman onun yokluğunu çok net hissediyor.” şeklinde konuştu.



Ne olmuştu?

Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere, 8 Temmuz’da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, birkaç gün sonra ev hapsi ve yurtdışı çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Başkan Tutdere hakkında adli süreç devam ederken, Belediye Meclisi'nin Cuma günü Belediye Başkan Vekilliği seçimi yapması bekleniyor.

Kaynak : PHA