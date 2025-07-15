“Çiftçiye değil, ithalat lobilerine destek veriliyor”

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ortak kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan ve 15 Ekim 2025’e kadar geçerli olacak sıfır gümrük vergili mısır ithalatı kararına karşı çıkan Anaç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



‘Çiftçimizin elindeki ekmeğe göz dikiliyor’

“AK Parti iktidarı, 500 bin ton mısırın sıfır gümrük vergisiyle ithal edilmesine onay vererek yine çiftçimizi yok saymıştır. Bu karar, ne üreticinin derdini anlamaktır, ne de ülkenin tarımsal geleceğini düşünmektir. Bu, açıkça yerli üreticinin elindeki ekmeğe göz dikmektir.”



Anaç, DEVA Partisi olarak bu karara karşı olduklarını açıkça dile getirerek, çiftçinin alın terinin ucuz ithalat politikalarıyla değersizleştirildiğini ifade etti.



‘İthalatla çiftçiyi batırıyorsunuz’

Mazot, gübre, tohum ve ilaç fiyatları altında ezilen çiftçinin, ürününü hasada hazırlarken piyasaya ithal mısır sürülmesinin fiyatları düşüreceğini, bunun da üreticiyi doğrudan iflasa sürükleyeceğini söyleyen Anaç, şöyle devam etti:



“Bu karar, yalnızca üreticiyi değil; ülke ekonomisini, gıda güvenliğini ve tarımsal bağımsızlığımızı tehdit etmektedir. Bugün geldiğimiz noktada; buğdayda, arpada, mısırda, mercimekte, hatta saman ve canlı hayvanda bile dışa bağımlı hâle geldik. Üretimi değil, ithalatı önceleyen bu anlayış; ülke tarımını sistemli şekilde çökertmektedir.”



‘Çiftçisini korumayan bir devlet, gıda egemenliğini kaybeder’

İthalat lobilerine verilen imtiyazların neden yerli üreticiye tanınmadığını sorgulayan Anaç, üreticiye sahip çıkmayan politikaların uzun vadede çok daha ağır sonuçlar doğuracağını belirtti.



“Çiftçisini korumayan bir devlet, gıda egemenliğini kaybeder. Sıfır vergili ithalat kararı, çiftçimize ihanettir. Türkiye ithalatla değil, üretimle kalkınır.” dedi.



DEVA'dan çağrı: ‘İthalat değil, üretim desteklenmeli’

Mehmet Anaç, açıklamasının sonunda DEVA Partisi’nin çözüm önerilerini sıralayarak, şu çağrıda bulundu:



Sıfır vergili ithalat kararı derhal iptal edilmelidir.



Kuraklıktan etkilenen üreticilere, bölgesel koşullara göre adil ve gerçekçi destek sağlanmalıdır.



Yerli üretim planlı şekilde desteklenmeli, ithalata bağımlı politikalar terk edilmelidir.



DEVA Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Anaç, konuşmasını şu cümleyle tamamladı:



“Biz ithalata değil; üretime, üreticiye ve milli tarıma destek verilmesini savunuyoruz.”

Kaynak : PHA