TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te bir araya geldiği Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ile Türkiye ve Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı çerçevesinde ilan edilen “2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı” kapsamında düzenlenen Türk-Macar fotoğraf sergisi ve müzik dinletisi etkinliklerine katıldı.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Köver, ortak basın toplantısının ardından Şeref Holü’ne geçerek Türk- Macar fotoğraf sergisini gezdi, sergideki eserleri inceleyerek, bilgi aldı.

İki ülkenin yıllara uzanan ilişkilerinin kültür araçlarıyla desteklenmesi ve karşılıklı olarak her iki ülkede de kültürel varlığın güçlendirilmesi amacını taşıyan sergide; TBMM Arşivi’ndeki Türk-Macar ilişkilerine ilişkin belgeler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Macaristan parlamento binasının tarihi ile görselinin bulunduğu fotoğraflar, Türk devlet protokolünün Macaristan parlamentosunu ziyaretlerine ilişkin görseller yer aldı.

Kurtulmuş ve Köver, daha sonra FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında bombalanan alana karanfil bıraktı.

TBMM Genel Kurul salonunu da ziyaret ederek milletvekillerini selamlayan Kurtulmuş ve Köver, bir süre Genel Kurul çalışmalarını takip etti.

Öte yandan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Köver’in katılımıyla Meclis Tören Salonu’nda, Kütür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları ve Macar sanatçılar tarafından Türk ve Macar kültürünü yansıtan müzik dinletisi sunuldu. Kurtulmuş, dinleti öncesinde yaptığı konuşmada, Türkiye-Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 100. yıl dönümü dolayısıyla bu sene iki ülkede de önemli etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Söz konusu etkinliklerin, her iki tarafın da bu ilişkilerin geliştirilmesine ne kadar değer verdiğinin somut birer göstergesi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, ayrıca 2025 yılının da Türk-Macar Bilim ve Teknoloji Yılı olarak ilan edildiğini, bu yılda da iki ülkenin ilgili kurumları arasında işbirliği içerisinde birtakım etkinliklerin her iki ülkede de gerçekleştirileceğini söyledi.

Uluslararası platformlarda Macaristan ile işbirliğinin giderek arttığını da belirten Kurtulmuş, “Macaristan şu anda, gelişmekte olan yeni bir uluslararası ilişkiler aracı olan TÜRKPA'nın henüz gözlemci üyesi olarak içimizdedir. Ama ümit ederiz ki en kısa süre içerisinde Macaristan, TÜRKPA’nın da daimi üyesi haline gelir. Böylece Orta Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar uzanan coğrafyada yaklaşık 300 milyonluk nüfusuyla Türk dünyasının, önemli bir partneri, önemli bir parçası olarak Macaristan'ı da aramızda görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz.” diye konuştu.