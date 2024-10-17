"Maçlar Ekim Ayının Sonunda Başlıyor"

TFF’den yapılan açıklamada, 3. Eleme Turu müsabakalarının programı netleşti. Saha bilgisi eksik olan bazı maçların oynanacağı statların daha sonra duyurulacağı belirtildi. Maçlar, Türkiye’nin dört bir yanındaki statlarda oynanacak ve heyecan dolu karşılaşmalara sahne olacak.

Turnuvada, 29 Ekim Salı günü başlayacak karşılaşmalarla birlikte 31 Ekim Perşembe gününe kadar toplamda 3 gün sürecek olan bu futbol maratonunda birçok farklı şehirde mücadeleler gerçekleşecek.

29, 30 ve 31 Ekim 2024 tarihlerinde oynanacak karşılaşmalar futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. İşte tam program:

"29 Ekim 2024 Salı"

13.00: Bursa Nilüfer Futbol Spor Kulübü vs MKE Ankaragücü (İbrahim Yazıcı Nilüfer Stadyumu)

13.30: Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü vs Adıyaman Futbol Kulübü (Alanya Milli Egemenlik Stadyumu)

13.30: Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. vs Fethiyespor (Yusuf Ziya Öniş Stadyumu)

13.30: Sarıyer vs Niğde Belediyespor

13.30: Somaspor vs Belediye Kütahyaspor (Soma Atatürk Stadyumu)

13.30: Fatih Karagümrük A.Ş. vs Tokat Belediye Plevne Spor (Vefa Stadyumu)

17.30: 23 Elazığ Futbol Kulübü vs Tümosan Konyaspor (Elazığ Atatürk Stadyumu)

20.30: Adanaspor A.Ş. vs Çorum Spor 1947 (Yeni Adana Stadyumu)



"30 Ekim 2024 Çarşamba"

13.00: Silivrispor vs Bellona Kayserispor (Silivri Müjdat Gürsu Stadyumu)

13.00: Aliağa Futbol A.Ş. vs Anadolu Üniversitesi (Aliağa Şehir Stadyumu)

13.00: Ankara Demirspor Futbol Kulübü vs Erciş 2021 Futbol Kulübü (Belediye Derince Doğal Çim Stadyumu)

13.30: Belediye Derince Spor vs 1923 Mustafa Kemalpaşa Spor Kulübü

13.30: Çiğli Belediyespor vs 1923 Mustafa Kemalpaşa Spor Kulübü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu)

13.30: Ergene Velimeşe Spor vs Sebat Gençlik Spor (Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu)

13.30: Etimesgut Belediyespor vs Mardin 1969 Spor (Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumu)

13.30: Fatsa Belediyespor vs Karaman Futbol Kulübü (Fatsa İlçe Stadyumu)

13.30: Karacabey Belediye Spor A.Ş. vs Amasyaspor Futbol Kulübü (Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadyumu)

13.30: Karsiyaka vs Viraşehir Belediye Spor

13.30: Kırıkkale FK Spor Kulübü vs Yeni Malatyaspor (Başpınar Stadyumu)

13.30: Kolibri Ağrı 1970 Spor Kulübü vs Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. (Vali Lütfü Yiyenoğlu Stadyumu)

13.30: Kuşadasıspor vs Karaköprü Belediye Spor

13.30: Kütahyaspor vs Merzifon 1969 Spor Kulübü

13.30: Muş Spor Kulübü vs İnegölspor (Muş Şehir Stadyumu)

13.30: Onukspor vs Kepez Spor Futbol A.Ş. (Kepez Sportif A.Ş. Sahası)

13.30: Osmaniyespor Futbol Kulübü vs Serik Belediyespor (7 Ocak Stadyumu)

13.30: Yeşil Yalova FK vs Kırıkkalespor Futbol A.Ş.

13.30: İnegöl Kafkaspor vs Atakaş Hatayspor (Kafkas Spor Sahası)

13.30: E Koleji İspir Art 32 Spor vs Pazarspor

13.30: 52 Orduspor FK vs Şanlıurfaspor



"31 Ekim 2024 Perşembe"

13.00: Bayburt Özel İdare Spor vs Samsunspor A.Ş. (Bayburt Genç Osman Stadyumu)

13.00: 10 Numara Spor FK vs Bulut İnşaat Adana FK (Dünya Atatürk Spor Sahası)

13.30: Sıla Yapı Pendikspor A.Ş. vs Akyar Kültür Spor (Pendik Nuzhet Stadyumu)

13.30: Uğur Okulları İstanbulspor vs Bitlis Belediyespor (Eskişehir Atatürk Sahası)

17.00: Bursaspor vs 7 Eylül Turgutlu 1984 (Eskişehir Nüzhet Stadyumu)

Kaynak : PHA