246 Araçlık Büyük Destek

İmamoğlu, hibe edilen araçların dağıtımıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“İlk etapta 89 hizmet aracı deprem bölgesine gönderildi. Ardından 157 aracın alım sürecini başlattık. Bugün itibarıyla bunlardan 40’ının alımı tamamlandı ve 35’inin teslimatını gerçekleştiriyoruz. Kalan 117 araç, Devlet Malzeme Ofisi ile alım işlemleri tamamlandıktan sonra teslim edilecek. Böylece 7 büyükşehir, 17 il, 83 büyükşehir ilçe, 55 ilçe ve 31 belde belediyemize toplamda 246 hizmet aracı hibe etmiş olacağız.”

Tören kapsamında, bir il ve sekiz ilçeye itfaiye aracı, sekiz ilçeye kazıcı yükleyici, üç il ve dört ilçeye ekskavatör, iki ilçeye arazöz ve dokuz ilçeye çöp kamyonu teslim edildi.

“Siyasi Parti Ayrımı Gözetmeden Hizmet”

İmamoğlu, TBB’nin hizmet politikasını özetlerken, kaynakların siyasi parti ayrımı yapılmadan dağıtıldığını vurguladı:

“Belediyelerimize bakışımızda siyasi ayrımcılığa yer yok. Hangi partiye mensup olursa olsun, her belediye halkına eşit ve kaliteli hizmet sunmalı. Bugün hibe edilen araçlar, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, DEVA, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi belediyelerine gönderiliyor. Siyasi aidiyeti değil, yurttaşlarımızın ihtiyaçlarını önceliyoruz.”

Deprem Bölgelerine Öncelik

Araç dağıtımlarında deprem bölgelerinin önceliklendirildiğini belirten İmamoğlu, “Türkiye’nin her noktasına hizmet götürürken depremden etkilenen illeri ilk sırada tutuyoruz. Bu zorlu dönemde dayanışma ve tasarruf anlayışıyla hareket ederek vatandaşlarımızı mağdur etmeden hizmet sunmaya devam ediyoruz” dedi.

Yerel Yönetimlerin Güçlendirilmesi ve Adil Hizmet

İmamoğlu, yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yerel yönetimler, halkın doğrudan temas ettiği en yakın kamu kurumlarıdır. Bu nedenle, kaynaklarının artırılması ve yetkilerinin genişletilmesi gereklidir. Yerelden sürdürülebilir hizmet sunmak, toplumun mutluluğunu ve refahını artıracaktır. Bu kapsamda ciddi bir yerel yönetim reformuna ihtiyaç duyuyoruz.”

Belediye Başkanlarının Görevden Alınmasına Tepki

İmamoğlu, bazı belediye başkanlarının antidemokratik şekilde görevden alınmasını eleştirerek, “Hukuk dışı sebeplerle görevden uzaklaştırılan tüm belediye başkanlarının yanında durduk ve durmaya devam edeceğiz. Milletin temsilcileri olarak, hak ve hukuk mücadelesinde kararlıyız” dedi.

“Milli Menfaat Önceliğimiz”

Konuşmasında dış politika ve Suriyeli mülteciler konusuna da değinen İmamoğlu, yerel yönetimlerin komşu ülkelerde demokratik ve hukuk odaklı yapılar kurulması için bilgi ve deneyim sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

“Milli menfaatler, siyasi ayrımlardan üstündür. Suriyeli mültecilerin kendi ülkelerinde güvenli ve huzurlu bir yaşam sürebilmeleri için üzerimize düşen her görevi yerine getirmeye hazırız” dedi.

Hibeler Sosyoekonomik Kriterlere Göre Belirleniyor

İmamoğlu, araç hibe programının adil bir şekilde yürütüldüğünü ve belirli kriterlere göre karar alındığını belirtti:

“Sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması, kadın belediye başkanlarına pozitif yaklaşım, yüz ölçümü, talepler ve daha önce destek alıp almadığı gibi kriterleri dikkate alıyoruz. Bu sistemle, ihtiyaçlara göre adil ve etkili bir dağıtım yapmayı amaçlıyoruz.”

Kaynak : PHA