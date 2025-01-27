Gençlere Dijital Eğitim ve İstihdam Fırsatı

15-29 yaş grubundaki gençlerin yanı sıra 10-15 yaş arası çocuk ve ergenlere yönelik eğitim ve farkındalık programları düzenlenecek olan merkezler, dijital yetkinlikleri artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda yapay zekâ, veri analizi, dijital pazarlama ve e-ticaret gibi geleceğin iş dünyasında öne çıkan alanlarda eğitimler verilecek.

TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız: “DİGEM’ler Yenilikçi Bir Başlangıç”

Törende konuşan TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, projeyle gençlere geleceğin iş dünyasında ihtiyaç duyulan yetkinliklerin kazandırılmasının hedeflendiğini belirtti. Yıldız, “Gençler, yüksek enerjileri ve yenilikçi fikirleriyle toplumumuzun geleceğine yön verecek en değerli unsurlardır. DİGEM’ler bu sürecin önemli bir başlangıcını simgeliyor,” dedi. Ayrıca, dijital dönüşüm ve fırsat eşitliğinin önemine değinen Yıldız, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Merino: “Merkezler Yenilik ve Fırsat Alanlarıdır”

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino Domínguez ise açılışta yaptığı konuşmada, bu merkezlerin sadece birer eğitim noktası değil, aynı zamanda yenilik, yaratıcılık ve fırsat alanları olduğunu vurguladı. Merino, “Bu merkezler, gençlerin dijital becerilerini geliştirerek, iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde katılmalarına olanak sağlayacak,” ifadelerini kullandı.

AB Büyükelçisi Ossowski: “Dijital Dönüşüm İçin Kilometre Taşı”

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, projenin Türkiye’de dijital dönüşüm sürecine önemli katkılar sunduğunu belirtti. Ossowski, “Bu proje, eğitim ve sürdürülebilir büyüme açısından önemli bir adım,” dedi ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Deprem Bölgesi Dahil 45 Belediye Yararlanıyor

Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş gibi depremden etkilenen iller de dahil olmak üzere Türkiye genelinde 45 belediyede kurulan merkezlerde, mobil ve prefabrik yapıların kullanımıyla daha geniş bir kapsama alanı sağlanacak. Eğitim modülleri, çevrim içi platformlar aracılığıyla daha fazla gence ulaştırılacak.

12 Bin Gence Eğitim ve İstihdam Desteği

Proje kapsamında 2027 yılına kadar toplam 12 bin kişiye dijital beceri geliştirme eğitimleri verilmesi planlanıyor. Gençlere yönelik mentörlük ve staj programlarıyla istihdam fırsatları artırılacak. Ayrıca belediye personeline dijital beceriler kazandırmak amacıyla bir mükemmeliyet merkezi de kurulacak.

Dijital Gençlik Merkezleri, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolunda önemli bir adım olarak değerlendirilirken, gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanmasında kritik bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA