Yerel Yönetimlerin Sorunları Masaya Yatırıldı

TBB’nin hizmet binasında düzenlenen toplantıya, Türkiye’nin çeşitli illerinden belediye başkanları katıldı. Toplantıya katılan isimler arasında şu belediye başkanları yer aldı:

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan

Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı

Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem

Belediye başkanlarının geniş katılım gösterdiği toplantıda, yerel yönetimlerin karşılaştığı mali ve idari sorunlar detaylı şekilde tartışıldı.

SGK Prim Borçları Çözüm Arayışında

Toplantının ana gündem maddesi, belediyelerin birikmiş Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçları oldu. Katılımcılar, bu borçların yapılandırılması ve sürdürülebilir şekilde ödenebilmesi için izlenebilecek yolları değerlendirdi. Ayrıca, belediyelerin gelirlerini artırmak için uygulanabilecek politikalar ve alternatif finansman modelleri üzerinde duruldu.

İmamoğlu: “Yerel Yönetimlerin Güçlenmesi Önceliğimiz”

Toplantıya başkanlık eden Ekrem İmamoğlu, yerel yönetimlerin finansal sürdürülebilirliğini sağlamanın önemine dikkat çekti. İmamoğlu, belediyelerin mali yüklerini hafifletmek ve hizmet kapasitelerini artırmak için TBB’nin gerekli çalışmaları yürüttüğünü belirterek şunları söyledi:

“Yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunların çözümü, halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için elzemdir. SGK prim borçları gibi mali yüklerin yapılandırılması konusunda tüm imkanları değerlendireceğiz. Belediyelerimizle dayanışma içinde olmaya ve çözüm üretmeye devam edeceğiz.”

Yerel Yönetimler İçin İş Birliği Mesajı

Toplantıda belediyeler arasındaki iş birliğinin artırılması, kaynakların etkin kullanımı ve sosyal projelerin yaygınlaştırılması gibi konular da gündeme geldi. Yerel yönetimlerin ortak sorunlarının çözümü için TBB çatısı altında bir araya gelmenin önemine vurgu yapıldı.

Ankara’da gerçekleştirilen bu toplantı, yerel yönetimlerin mali sorunlarını çözmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. SGK prim borçlarının yapılandırılması ve diğer mali düzenlemeler konusunda TBB’nin atacağı adımlar, belediyelerin hizmet kapasitelerini artırmalarına katkı sağlayacak. TBB’nin, yerel yönetimlerin güçlenmesi için yürüttüğü çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA