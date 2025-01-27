"Hukuksuzluğu Yapanların Evlatları İçin de Adil Bir Türkiye"

Hakkında açılan soruşturma sürecine değinen Ekrem İmamoğlu, adaletin bağımsız bir şekilde uygulanacağı bir Türkiye hedeflediklerini vurguladı. Açıklamasında, hukuksuzlukları gerçekleştirenlerin dahi çocuklarının haklarını savunacaklarını ifade etti:

“Milletimizin evlatlarını korumak, adil bir Türkiye’de yaşama bilinciyle hareket ettiğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Hukuksuzlukları yapanların dahi evlatlarını ve torunlarını en üst seviyede koruyacak adil, demokratik bir ülke için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemiz, adaletin bağımsız yargı tarafından uygulandığı bir Türkiye’yi inşa etmek içindir. Bu hukuksuzluğu yapanların evlatları da bizim evlatlarımız. Onlara da adil bir Türkiye bırakmak istiyoruz.”

İmamoğlu, düşüncelerinin doğru anlaşılması için ifadelerini tekrar ederek, mesajlarının açık ve net olması gerektiğini belirtti.

"Genel Başkan ve Mansur Yavaş ile Görüşmelerimiz Sürecek"

TBB tarafından düzenlenen araç teslim töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Ankara’daki programlarına ilişkin bilgi verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile temaslarını sürdüreceğini açıkladı:

“Sayın Genel Başkanımızla buraya gelmişken bir görüşme yapacağım. Mansur Yavaş Başkanımızla yoğun bir gündemimiz var. Sabah basın toplantımız vardı, ardından encümen toplantımızı gerçekleştirdik. Şimdi burada araç teslimini tamamladık. Genel Başkanımızla değerlendirmelerimizi yapacağız.”

Belediyelerin Borçlarının Yapılandırılması Çalışmaları

Belediyelerin mali durumuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan İmamoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yapılan görüşmelerin detaylarını paylaştı. Belediyelerin borçlarının sürdürülebilir şekilde yapılandırılmasını talep ettiklerini belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bakan’ın organize ettiği toplantıdan sonra ekiplerimiz detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Belediyelerin ödeyebileceği bir yapılandırma modeli üzerinde duruyoruz. Gayrimenkul takası gibi farklı yöntemlerle bu borçların sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını hedefliyoruz. Umuyoruz ki bu süreç suhuletle tamamlanır. Bu çabaya destek veren Sayın Bakan’a da teşekkür ediyoruz.”

Araç Teslim Töreninde Demokrasi ve Dayanışma Mesajı

TBB tarafından 34 belediyeye hibe edilen araçların teslim töreninde konuşan İmamoğlu, yerel yönetimlerin önemine dikkat çekerek, dayanışmanın artırılması gerektiğini ifade etti. Belediyeler arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi için çaba gösterdiklerini belirten İmamoğlu, yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin, demokrasiye katkı sağlayacağını vurguladı.

Kaynak : PHA