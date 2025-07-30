600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü görüşmelerinde gelinen son durumu değerlendiren TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Bakan Vedat Işıkhan’ın 18 Temmuz'da sunduğu teklifin kabul edilemez olduğunu ve bir adım dahi geri adım atmayacaklarını belirtti. Atalay, grev kararını uygulamaya koyacaklarını duyurdu. ANKARA (İGFA)

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ Genel Merkezi önünde gerçekleştirilen kitlesel basın açıklamasında, yaklaşık 600 bin kamu işçisini kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Toplantıya, TÜRK-İŞ Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Kamu Koordinasyon Kuruluna üye sendikaların genel başkanları ve yöneticileri ile greve çıkmaya hazırlanan maden işçileri katıldı.

“BAKANIN İMZALI TEKLİFİNDEN GERİ ADIM ATILMAMALI”

Genel Başkan Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın 18 Temmuz 2025 tarihinde kamuoyuna duyurduğu ve taraflara yazılı olarak sunduğu teklifin, işçilerin beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan’ın teklifinde, 2025’in ilk 6 ayı için yüzde 24 zam ve ikinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranında zam önerildiğini hatırlatan Atalay, daha sonra bu teklifin yüzde 10-11 seviyesine çekilmeye çalışıldığını ifade etti.

https://twitter.com/turkiskonf/status/1950495033234227523

GREV KARARI UYGULAMAYA KONULUYOR

“Çarem kalmadı. Bu devletin resmi yazısı, Bakan’ın imzası var. Devlet verdiği sözden ‘caydım’ deme şansına sahip değil” diyerek, teklifin geri çekilmesine tepki gösteren Atalay, TÜRK-İŞ’in, hükümetin sunduğu düşük tekliflere karşı eylem planını hayata geçirdiğini ve grev kararının uygulamaya konulacağını duyurdu.

İlk grev ilanının Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) asıldığını, ardından yaklaşık 500 kamu kurumunda daha grev ilanlarının yayımlanacağını belirten Atalay, “Cuma günü grev kararını uygulayacağız. Eti Maden’de 2.600 işçiden 2.100’ü grev kapsamına girecek. Enerji, Devlet Su İşleri, Gençlik ve Spor, Maliye, üniversiteler gibi kurumlar da grev ilanlarını asacak” dedi.

İŞÇİLERDEN HÜKÜMETE ÇAĞRI

TÜRK-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerin alın terinin karşılığını almak için mücadele ettiklerini belirterek, hükümete “Bu işi masada çözelim” çağrısı yaptı.

TÜRK-İŞ’in, kamu işçilerinin ücret, sosyal haklar ve çalışma koşullarını iyileştirmek için kararlılıkla hareket edeceğini vurgulayan Atalay, “Kamuoyunun önünde, Türkiye’nin her bölgesinde mitingler ve eylemlerle hak arayışımızı sürdüreceğiz” dedi.