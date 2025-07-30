Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda adreslerde yapılan aramada 0,28 gram gelen Sentetik Kannabinoid ham madde, 15,05 gram gelen sentetik kannabinoid, 43 gram olan, çoğaltımda kullanıldığı değerlendirilen sentetik madde, 59,36 gram sentetik kannabinoid maddesi, 5,42 gram metamfetamin maddesi, ⁠1 adet yivsiz, sarjörlü tüfek ve ⁠tüfeğe ait 2 adet şarjör ele geçirildi. Ele geçirilenler muhafaza altına alınırken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA