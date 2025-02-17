Denetimlerde Yanıltıcı Tanıtım Ortaya Çıktı

İstanbul Maltepe Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, "Yöre Sürmene Tulum Peyniri" olarak tanıtılan ürünün aslında "Sürmene Tipi Eritme Peyniri" olduğu belirlendi.

Rekabet Kurulu’nun değerlendirmesinde, firmanın ürünü gerçeğe aykırı şekilde tanıtarak tüketicileri yanılttığı ve bu durumun kanunlara aykırı olduğu tespit edildi.

Tüketiciyi Yanıltan Reklamlara Durdurma Kararı

Denetimlerin ardından, Yöre Süt Ürünleri’ne 550 bin 59 lira idari para cezası verilirken, tüketiciyi yanıltıcı reklamların da durdurulmasına karar verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hileli gıda ürünlerine karşı denetimlerinin süreceği vurgulandı.

Kaynak : PHA