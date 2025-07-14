Göç oranı yüzde 3,13 seviyesinde gerçekleşti

2008 yılında %3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, 2024 yılı itibariyle %3,13 seviyesine geriledi. Bu veri, nüfusun yaklaşık yüzde 3’ünün farklı illere taşındığını ortaya koyuyor.



İstanbul hem en çok göç alan hem de göç veren il oldu

İstanbul, 2024 yılında 395 bin 485 kişiyle en fazla göç alan il olurken, aynı zamanda 369 bin 453 kişiyle en fazla göç veren il oldu. Bu durum, İstanbul’un göç hareketliliğinde hem çekim hem de itim merkezi olduğunu bir kez daha gösterdi.



En çok göç alan diğer iller sırasıyla şöyle:



Ankara: 202 bin 402 kişi



İzmir: 117 bin 889 kişi



En az göç alan iller ise:



Ardahan: 4 bin 570 kişi



Bayburt: 5 bin 644 kişi



Tunceli: 6 bin 739 kişi



En az göç veren iller:



Ardahan: 6 bin 441 kişi



Kilis: 8 bin 41 kişi



Bayburt: 8 bin 639 kişi



En hareketli yaş grubu: 20-24 yaş

2024 yılı göç verilerine göre, en fazla göç 549 bin 43 kişiyle 20-24 yaş grubunda yaşandı. Bu yaş grubundaki bireylerin %41,9’u erkek, %58,1’i ise kadınlardan oluştu.



Bu yaş grubunda göç nedenlerinin dağılımı şöyle:



Eğitim: 209 bin 40 kişi



İşe başlama / iş bulma: 84 bin 328 kişi



Daha iyi konut ve yaşam koşulları: 44 bin 319 kişi



Göçün başlıca nedenleri

Türkiye genelinde göç eden 2 milyon 682 bin 673 kişinin göç nedenleri incelendiğinde en büyük nedenin, hanedeki fertlerden birine bağımlı göç olduğu görüldü. Bu kapsamda 579 bin 507 kişi aile üyeleriyle birlikte göç etti.



Diğer göç nedenleri arasında:



Daha iyi konut ve yaşam koşulları: 512 bin 370 kişi



Eğitim: 479 bin 622 kişi



Kadınlar aileye, erkekler yaşam koşullarına bağlı göç ediyor

Cinsiyete göre göç nedenleri farklılık gösterdi.



Erkeklerde en çok görülen neden: Daha iyi konut ve yaşam koşulları (255 bin 846 kişi)



Kadınlarda en çok görülen neden: Hanedeki fertlere bağımlı göç (343 bin 342 kişi)



Erkeklerde ayrıca tayin, iş değişikliği ve eğitim gibi nedenler ön plana çıkarken; kadınlarda eğitim ve konut koşulları da önemli göç sebepleri arasında yer aldı.

Kaynak : PHA