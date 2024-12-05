“Sorunlarımız Buramıza Kadar Geldi”

TOKİ sakinleri, yıllardır süregelen sorunların çözülmemesinden yakındı. Vatandaşların ortak talepleri arasında yaya geçidi, ışıklandırma, üst geçit, su ve doğalgaz gibi temel ihtiyaçların karşılanması yer aldı. Toplanan grup adına konuşan bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Dün akşam ekmek almaya giden yaşlı bir amcamıza araba çarptı. Şu an yoğun bakımda. Burada yaya geçidi, ışıklandırma ya da üst geçit olmadığı için hayatımız tehlikede. Sadece bu değil; doğal gaz kesintileri, pimapen sorunları, su kesintileri ve daha birçok eksik yüzünden büyük mağduriyet yaşıyoruz. Depremden sağ kurtulduk ama bu TOKİ’lerde ölmek istemiyoruz.”

“Depremzede Olduğumuzu Unuttular”

Vatandaşlar, depremzede olmalarına rağmen yaşam koşullarının iyileştirilmesi için yeterli adımların atılmadığını dile getirdi. Bir başka TOKİ sakini, “Biz bu evlere umutla taşındık, ama teslim edilen evlerin durumu içler acısı. Pimapenlerden rüzgar esiyor, peteklerden su akıyor. Doğalgaz ve su sürekli kesiliyor. Bunlar insan yaşamını olumsuz etkileyen temel sorunlar,” dedi.

“Hayatımız Ucuz Olmamalı”

Toplanan grup, özellikle dün meydana gelen trafik kazasına dikkat çekerek, yaya geçidi ve üst geçit taleplerini yeniledi. Bir vatandaş, “Hayatımız bu kadar ucuz olmamalı. Biz zaten depremde şans eseri hayatta kaldık. Ama şimdi bu yollar yüzünden ölüme gidiyoruz. Üst geçit ve ışıklandırma olsaydı, dün yaşanan kazada o yaşlı adam yoğun bakımlık olmazdı,” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanlığı’nın Adı Lekeleniyor”

Bazı vatandaşlar, sorunların çözülmemesinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağladığı hizmetlerin etkisini gölgelediğini belirtti. Bir TOKİ sakini, “Cumhurbaşkanımız bize bu evleri yaptı, Allah razı olsun. Ama eksiklikler yüzünden onun adı da lekeleniyor. Gelsinler, durumu yerinde görsünler ve bu sorunları çözsünler,” dedi.

Talepler: Üst Geçit, Işıklandırma, Altyapı Çözümü

TOKİ sakinleri, yetkililere şu çağrıları yaptı:

Yaya geçidi ve üst geçit yapılması

Işıklandırma sistemlerinin devreye alınması

Doğalgaz ve su kesintilerinin sona erdirilmesi

Teslim edilen konutların eksiklerinin giderilmesi

Yerel yetkililerin sorunlara daha fazla ilgi göstermesi

Vatandaşlardan Son Mesaj: “Sesimizi Duyun”

Vatandaşlar, yetkililere bir kez daha seslendi:

“Cumhurbaşkanımızın bize uzattığı eli görmezden gelen yetkililere sesleniyoruz. Biz depremden kurtulduk ama burada ölmek istemiyoruz. Lütfen sorunlarımız çözülene kadar sesimizi duyun.”

Vatandaşların talepleri üzerine ilgili kurumların nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

Kaynak : PHA