"Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Teşekkür"

Milletvekili Alkayış, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı. Başta Adıyaman olmak üzere deprem bölgesine hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyorum."

"Depremzedeler İçin Kritik Destek"

6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilan edilen mücbir sebep hali, ekonomik faaliyetlerin canlanması ve depremzedelerin toparlanması adına önemli bir adım olarak görülüyor. Uzatma kararı, deprem bölgesindeki vergi ve prim yükümlülüklerinin ertelenmesini kapsıyor ve iş dünyasından vatandaşlara kadar geniş bir kesime kolaylık sağlamayı hedefliyor.

"Destekler Devam Edecek"

Alkayış’ın duyurusu, deprem bölgesinde ekonomik toparlanma sürecinin devam ettiğine ve hükümetin bu süreçte depremzedelere olan desteğini sürdüreceğine işaret ediyor. Kararın detaylarının ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Kaynak : PHA