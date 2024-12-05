Genel Başkan Hasan Nusret Düşük, mesajında gönüllülüğün önemine dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

“Gönüllülük, Topluma Umut Olmaktır”

“Bugün, yüreklerini insanlığa ve dayanışmaya adamış gönüllülerin günü. Dünya Gönüllüler Günü’nde, Genç Nesiller Derneği olarak gönüllülüğün insanlığın ortak değerlerini yücelttiğini ve toplumları birbirine yaklaştırdığını bir kez daha vurgulamak istiyorum.

Adıyaman merkezli bir dernek olarak, gençleri önceleyen projelerimizle, depremzedelere ayni ve nakdi yardımlarımızla, çocuklar, engelliler ve kadınlar için gerçekleştirdiğimiz farkındalık etkinlikleri ve psikososyal destek çalışmalarımızla topluma katkı sunmayı sürdürüyoruz. Bununla birlikte, arama kurtarma ekibimizle zor zamanlarda hayat kurtarmak için her zaman hazırız. Tüm bu çalışmalarımızda gönüllülerimizin emeği paha biçilemezdir.”

“Daha Güçlü Bir Toplum İçin Umutla Çalışıyoruz”

Gönüllülüğün sadece bir yardım eli uzatmak değil, topluma umut olmak anlamına geldiğini belirten Başkan Düşük, şöyle devam etti:

“Başta Genç Nesiller Derneği gönüllüleri olmak üzere, dünyanın dört bir yanında özveriyle çalışan tüm gönüllülere teşekkür ediyor; gönüllülük ruhunun her zaman yaşatılması gerektiğine inanıyorum. Gönüllülerimizle birlikte daha güçlü bir toplum inşa etmek için her zaman olduğu gibi umutla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Dünya Gönüllüler Günü'nüz kutlu olsun!”

Dünya Gönüllüler Günü’nün Tarihçesi

Birleşmiş Milletler tarafından 1985 yılında ilan edilen Dünya Gönüllüler Günü, her yıl 5 Aralık’ta kutlanıyor. Gönüllülüğün topluma ve bireylere katkılarını öne çıkarmayı hedefleyen bu özel gün, bireylerin topluma faydalı olmak için gerçekleştirdikleri çalışmaları takdir etme ve teşvik etme amacı taşıyor. Dünya genelinde gönüllü kuruluşlar ve bireyler tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanan bu gün, dayanışma ve sosyal sorumluluk bilincinin artırılmasına da katkı sağlıyor.

Kaynak : PHA