Kavga, Polis Müdahalesiyle Sonlandırıldı

Olay, akşam saatlerinde hastane kavşağında meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçak ve sopaların kullanıldığı öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgayı güçlükle sonlandırırken, 4 kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan 3 kişi ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemlerini artırırken, kavganın neden çıktığını belirlemek için soruşturma başlattı. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Hastane kavşağında yaşanan bu gerginlik, çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, olay yerindeki vatandaşlar polis ekiplerinin müdahalesini dikkatle izledi.

Kaynak : PHA