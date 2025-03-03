"Enflasyon Düşmeye, Yatırım, Üretim ve İstihdam Artmaya Devam Ediyor"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, açıklanan 2025 Şubat ayı enflasyon verilerinin ekonomik istikrar yolunda önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Şubat ayında aylık enflasyon yüzde 2,27 olarak gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 39,05 ile son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Bakan Bolat, "Böylelikle, tepe noktası 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 9 ayda 36,4 puan düşmüştür" dedi. Özellikle gıda fiyatlarındaki düşüşe dikkat çeken Bolat, "Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon, bir önceki aya göre 6,7 puan gerileyerek, son 3 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35,11'e indi" açıklamasında bulundu.

"Fahiş Fiyatlarla Mücadele Etkisini Gösteriyor"

Ticaret Bakanlığı’nın piyasada adil ticareti sağlamak ve vatandaşların fahiş fiyatlar karşısında mağduriyetini önlemek için yürüttüğü çalışmaların sonuç verdiğini belirten Bakan Bolat, "21 aydır aralıksız yapılan denetimler ve haksız ticari uygulamalar ile mücadele, etkisini göstermektedir" dedi.

Bakanlık, ekonomik temellerle açıklanamayacak şekilde fiyatları artıran ve tüketicinin aleyhine hareket eden firmalara karşı mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.

Özellikle Ramazan ayı öncesinde alınan tedbirler sayesinde piyasada fiyatların daha istikrarlı bir seyir izlediğini belirten Bolat, "Ekonomik temellerle açıklanamayacak fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir" ifadesini kullandı.

"Dış Ticaret Açığında Azalma, Cari Dengenin Güçlenmesi"

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı’nın uyguladığı politikaların Türkiye ekonomisinde dengeli büyüme sağladığını ve dış ticaret açığının daralmasına önemli katkı sunduğunu vurguladı.

2024 yılında dış ticaret açığı 30 milyar dolar azalarak 10 milyar dolara geriledi.

Mal ve hizmet ihracatındaki artış ve ithalattaki düşüş, Türkiye’nin cari açığını önemli ölçüde düşürdü.

Bakan Bolat, bu verilerin Türkiye’nin ekonomik istikrarına katkı sunduğunu belirterek, "Makro-finansal istikrarı güçlendirerek enflasyonun düşürülmesine katkı sağlıyoruz" dedi.

"TÜFE Enflasyonundaki Düşüş Eğilimi Sürüyor"

Bakan Bolat, Türkiye’nin 2024 yılı son çeyreğinde yüzde 3 oranında büyüdüğünü ve ekonominin 18 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğini belirtti.

Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Bolat, Türkiye’de enflasyonun gerilemeye devam edeceğini ifade ederek, "TÜFE enflasyonundaki düşüş eğilimi sürmektedir. Dezenflasyon süreci devam ederken, Türkiye ekonomisi dünya ekonomisindeki zorlu koşullara rağmen dengeli şekilde büyümeye devam etmektedir" dedi.

Fahiş Fiyatlar, Denetimler ve Tüketiciye Etkileri

Hükümetin fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında artırdığı denetimler, özellikle temel tüketim maddeleri ve gıda ürünleri piyasasında fiyat istikrarı sağlamayı hedefliyor. Ancak, bazı ekonomistlere göre sıkı denetimler fiyat artışlarını baskılarken, arz-talep dengesi üzerindeki etkileri uzun vadede izlenmeli.

Denetimlerin etkili olması için:

Denetimlerin piyasada fiyat mekanizmasını bozmadan yürütülmesi gerekiyor.

Rekabetçi piyasaların korunması için adil ve şeffaf kurallar uygulanmalı.

Haksız fiyat artışlarını tetikleyen üretim maliyetleri ve tedarik zinciri sorunları da ele alınmalı.

Enflasyonla Mücadelede Kararlılık Mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın açıklamaları, hükümetin enflasyonla mücadelede kararlı olduğunu ve piyasalarda adil ticaret düzenini tesis etmek için denetimlerin süreceğini gösteriyor.

Fahiş fiyatlarla mücadelede yapılan 21 aylık sıkı denetimlerin etkisi görülmeye başlandı.

Ramazan öncesi fiyat istikrarı sağlandı, ancak uzun vadede sürdürülebilir ekonomik politikalar gerekli.

Türkiye’nin cari açığı azalırken, büyüme oranları dengeli bir ekonomi inşa etme yolunda ilerliyor.

Kaynak : PHA