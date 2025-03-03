Soruşturmalar kapsamında Ankara’da 36 kişi tutuklanırken, 41 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sahte içki üretimi ve dağıtımına yönelik denetimler artırılırken, bu ölümcül tehdidin nedenleri ve önlenmesine yönelik alınabilecek tedbirler kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Vergiler Artınca Sahte İçkiye Talep Yükseldi

Sahte içki tüketiminin artmasının en büyük nedenlerinden biri, alkollü içecek fiyatlarındaki yüksek vergiler ve zamlar olarak gösteriliyor. Yüksek fiyatlar, birçok tüketiciyi daha ucuz olan ancak ölümcül sonuçlar doğurabilen sahte içkilere yöneltiyor.

Türkiye’de alkollü içeceklere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer mali yükümlülükler, yıllar içinde fahiş oranda artırıldı.

Bu durum, alkol fiyatlarını yukarı çekerken, özellikle düşük gelir grubundaki bireylerin sahte içkiye yönelmesine neden oluyor.

Alkollü içeceklerin fiyatlarının artması, sahte içki üreticileri için büyük bir pazar oluşturdu ve kaçak içki satışını artırdı.

Uzmanlar, bu sorunun önüne geçebilmek için vergi politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Sahte İçki Üretimi: Büyük Kazanç, Büyük Tehlike

Sahte içki üreticileri, düşük maliyetle büyük kazanç sağlamak amacıyla etil alkol yerine daha ucuz ve son derece zehirli olan metil alkol (metanol) kullanıyor.

Metil alkol, sanayide kullanılan bir kimyasal olup, tüketildiğinde körlük, beyin hasarı, organ yetmezliği ve ölüme yol açabiliyor.

Üreticiler, bu maddeleri genellikle merdiven altı tesislerde, kontrolsüz koşullarda üretip piyasaya sürüyor.

Metil alkolün vücutta parçalanması sonucu formik asit oluşur ve bu da ağır zehirlenmelere sebep olur.

Yetkililer, vatandaşları bandrollü ve güvenilir yerlerden alkol satın almaları konusunda uyarırken, sahte içki üretiminin önlenmesi için denetimlerin sıklaştırılması ve cezaların artırılması gerektiğini belirtiyor.

Ölümler Genellikle Yaşlı Tüketicilerde Görülüyor

Ankara’da sahte içkiye bağlı ölüm vakalarının yaş ortalaması 60 olarak tespit edildi. Uzmanlar, yaşlı bireylerin sahte içkiye yönelme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ve bu kesimde ölümlerin daha sık görüldüğünü belirtiyor.

Yaşlı bireylerin bağışıklık sistemlerinin zayıf olması, metil alkolün etkilerini daha ölümcül hale getirebiliyor.

Özellikle emekli ve düşük gelirli bireylerin, pahalı alkollü içecekler yerine sahte içkiye yönelmesi, ölümleri artıran bir faktör olarak değerlendiriliyor.

Yetkililer, sahte içkinin sadece bir ekonomik problem değil, aynı zamanda ciddi bir halk sağlığı krizi olduğunu belirterek, bu konuda daha bilinçli olunması gerektiğini vurguluyor.

Halk Sağlığı Açısından Büyük Bir Tehdit

Sahte içki tüketimi, yalnızca bireysel bir risk değil, aynı zamanda geniş çaplı bir halk sağlığı problemi olarak görülüyor.

Sahte içki tüketen kişiler genellikle hastaneye başvurduklarında görme kaybı, bilinç bulanıklığı ve organ yetmezliği gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

Yoğun bakım servislerinde bu tür vakalara yönelik özel bir takip ve tedavi süreci yürütülse de, metil alkol zehirlenmesinin çoğu zaman geri dönüşü mümkün olmuyor.

Halkın sahte içki konusunda bilinçlendirilmesi için daha fazla kamu spotu, bilgilendirme kampanyası ve önleyici tedbirler alınması gerektiği vurgulanıyor.

Sağlık uzmanları, sahte içki tüketiminin engellenmesi için toplum genelinde geniş çaplı bilinçlendirme kampanyalarının yürütülmesi gerektiğini ifade ediyor.

Yetkililerden Çağrı: "Sahte İçkiye Karşı Daha Sert Önlemler Alınmalı"

Yetkililer, sahte içki üretimine karşı denetimlerin sıkılaştırıldığını ve kaçak üreticilere yönelik operasyonların hız kesmeden sürdüğünü belirtiyor.

Emniyet birimleri, sosyal medya ve internet üzerinden sahte içki satışı yapan kişileri tespit etmek için özel takip sistemleri geliştirdi.

Operasyonlarda, büyük miktarlarda sahte içki ele geçirilerek imha edildi.

Cezaların artırılması ve sahte içki satışı yapan kişilere caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiği vurgulandı.

Adalet Bakanlığı yetkilileri, sahte içki üretimi ve satışıyla ilgili cezai yaptırımların artırılması gerektiğini belirtiyor. Sahte içki satışı yapanlar sadece kaçakçılık suçundan değil, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla da yargılanabilir.

Çözüm Önerileri: Ne Yapılmalı?

Uzmanlar, sahte içki ölümlerinin engellenmesi için aşağıdaki çözüm önerilerini sunuyor:

Alkol Üzerindeki Vergilerin Gözden Geçirilmesi:

Aşırı yüksek vergiler, sahte içkiye yönelimi artırıyor. Vergi oranlarının daha dengeli hale getirilmesi, sahte içkiye olan talebi azaltabilir.

Daha Sıkı Denetimler ve Cezai Yaptırımlar:

Sahte içki üreticilerine yönelik cezaların artırılması ve daha sert yaptırımlar uygulanması gerekiyor.

Halkın Bilinçlendirilmesi:

Sahte içkinin ölümcül riskleri hakkında daha fazla kamu spotu ve bilgilendirme çalışması yapılmalı.

Kaçak Satış Yapan Kişilerin Tespiti:

Sosyal medya ve internet üzerinden sahte içki satışı yapan kişilere karşı daha etkin takip ve müdahale mekanizmaları geliştirilmeli.

Güvenli Alkol Satışına Teşvik:

Vatandaşlar, yalnızca bandrollü ve güvenilir yerlerden alkol satın almalı ve şüpheli içkileri yetkililere bildirmeli.

Sahte İçki Tehlikesine Karşı Topyekûn Mücadele Şart

Sahte içki, Türkiye’de giderek büyüyen bir halk sağlığı sorunu haline geldi. Artan ölümler, konunun sadece bireysel bir tercih değil, ciddi bir toplumsal risk olduğunu gösteriyor.

Vatandaşların güvenilir yerlerden alkol satın alması, sahte içki konusunda bilinçli hareket etmesi ve yetkililerin sıkı denetimleri devam ettirmesi hayati önem taşıyor.

Kaynak : PHA