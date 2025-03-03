Yaşanan olay sonrası Mali Müşavir Mehmet Küçük, Turan Devletleri Teşkilatı Adıyaman İl Başkanı Zeynel Karadağ, TYP Derneği Başkanı Güner Kuzu, Kemal Fırat ve Necmettin Elçi Cemevi’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Hasan Çalış’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan heyet, Alevi toplumunun ve inanç merkezlerinin her türlü saldırıdan uzak tutulması gerektiğini, bu tür provokatif olaylara karşı toplumun birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"Kardeşlik Hukukuna Halel Getirecek Davranışlara Karşıyız"

Heyet adına konuşan Mali Müşavir Mehmet Küçük, saldırıya ilişkin olarak "Bu tür saldırılar toplumda fitne yaratmayı hedefleyen provokatif eylemlerdir. Kardeşlik hukukuna zarar verecek her türlü davranışın karşısında duracağız ve Alevi toplumu ile sarsılmaz bir dayanışma içerisinde olacağız" dedi.

TYP Derneği Başkanı Güner Kuzu, inanç merkezlerine yapılan saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu tür menfur hadiseler karşısında tek vücut olmalıyız. Cemevleri, bu ülkenin kadim kültürünün ve inancının bir parçasıdır. Kimse, Alevi toplumunu ve ibadet yerlerini hedef alarak bölücülük yaratamaz" ifadelerini kullandı.

Turan Devletleri Teşkilatı Adıyaman İl Başkanı Zeynel Karadağ ise, Alevi toplumu ile dayanışma içinde olacaklarını ve bu tür saldırılara sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Bu tür eylemlere tevessül edenlerin karşısında yer alacağız. Toplumun huzurunu ve barışını bozmak isteyenlere asla fırsat verilmemelidir" dedi.

Cemevi Başkanı Hasan Çalış: “Bu Saldırıyı Tüm Alevi Toplumuna Yapılmış Sayıyoruz”

Rıza Tanrıverdi Cemevi Dernek Başkanı Hasan Çalış, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu saldırıyı sadece Cemevimize değil, tüm Alevi toplumuna yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. İnsanların ibadet özgürlüğüne yönelik her türlü saldırı, toplumsal barışı hedef alır. Yetkililerden bu olayın sorumlularını en kısa sürede adalet önüne çıkarmalarını bekliyoruz" dedi.

Alevi toplumunun yüzyıllardır Türkiye’nin birlik ve beraberliğine katkı sunduğunu vurgulayan Çalış, "Bizler barışın, hoşgörünün ve kardeşliğin savunucularıyız. Kimse bizi provoke edemez, birliğimizi bozamaz. Devletimizin ve yetkililerin de bu tür saldırıları gerçekleştirenlere karşı gereken hukuki işlemleri uygulamasını bekliyoruz" diye konuştu.

Yetkililere Çağrı: “Failler Derhal Bulunmalı”

Saldırıya ilişkin tepkilerin büyümesi üzerine Adıyaman Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Güvenlik güçleri, saldırının faillerinin tespit edilmesi için kamera kayıtlarını inceliyor ve tanık ifadelerini değerlendiriyor.

Yetkililer, bu tür saldırıların önüne geçmek adına güvenlik önlemlerinin artırılacağını ve ibadethanelerin korunması için daha fazla tedbir alınacağını belirtti.

Saldırıya dair açıklama yapan bazı siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları, saldırganların bir an önce yakalanarak cezalandırılmasını ve toplumda huzurun sağlanmasını talep etti.

Toplumsal Dayanışma Çağrısı

Olay sonrası Adıyaman’daki birçok farklı inanç grubundan insanın Cemevi’ni ziyaret ederek dayanışma mesajları vermesi, toplumsal birlikteliğin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

“Hiçbir ayrım yapmadan, hep birlikte barış ve kardeşlik içinde yaşayacağız” diyen vatandaşlar, benzer olayların tekrarlanmaması için yetkililerin daha hassas davranmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak : PHA