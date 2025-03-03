"28 Şubat’ın Ayrımcı ve Ötekileştirici Uygulamalarına Son Verdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin demokrasi mücadelesine vurgu yaparak, geçmişte vesayet odaklarının baskılarıyla karşı karşıya kalan toplumsal kesimlerin haklarının korunması için önemli adımlar attıklarını belirtti.

"Son 22 yılda demokrasi ve özgürlük hamleleriyle 28 Şubat döneminin ayrımcı, ötekileştirici, baskıcı uygulamalarına son verdik" diyen Erdoğan, Türkiye’de artık herkesin eşit haklara sahip olduğu bir düzenin inşa edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eninde sonunda 85 milyonun bütün fertlerinin eşit olduğu, eşit muamele gördüğü yeni Türkiye gerçeğiyle yaşamayı öğrenecekler" diyerek, eski vesayet düzenine dönüşün asla mümkün olmayacağını belirtti.

"Vesayetçi Medya Düzeni Tarihe Karıştı"

Konuşmasında medyanın rolüne de değinen Erdoğan, Türkiye’de vesayet düzeninin zayıflamasıyla birlikte medya alanında da daha çoğulcu bir yapının oluştuğunu ifade etti.

"Eskiden tirajı yüksek gazetelerde halka hakaret eden, siyasetçisini tehdit eden, milletin inanç ve kültür değerlerini aşağılayan kerameti kendinden menkul kalemşörlerin devri sona ermiştir" diyen Erdoğan, Türkiye’de artık halkın yanında duran ve yerli-milli bir medya düzeninin güçlendiğini vurguladı.

Ayrıca, CHP ile bağlantılı bazı medya kuruluşlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yapıların geçmişte olduğu gibi bugün de belli çıkar gruplarının sesi olmaya devam ettiğini belirtti.

"Millî İradeyi Baskı Altına Almaya Çalışan Vesayet Heveslilerine Meydanı Terk Etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin siyasi bağımsızlığı ve demokrasisinin güçlenmesi için mücadele ettiklerini vurgulayarak, darbe dönemlerini hatırlattı ve vesayet sistemine karşı verdikleri mücadeleyi şöyle özetledi:

"Dönemin kibir abidelerinin ‘Bin yıl sürecek’ dedikleri 28 Şubat’ı, aziz milletimizin desteği ve Kanal 7 gibi duruş sahibi medya kuruluşlarının katkısıyla tarihin çöp sepetine attık. Millî iradeyi baskı altına almaya çalışan vesayet heveslilerine de meydanı asla terk etmeyeceğiz."

Erdoğan, Türkiye’nin demokratik kazanımlarını koruyacaklarını ve kimden gelirse gelsin, demokrasiyi zayıflatmaya yönelik her türlü girişime karşı çıkacaklarını ifade etti.

"Türkiye, Terör Baskısından Kurtulunca Demokratik Alan Daha da Genişleyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında terörle mücadeleye özel bir vurgu yaparak, Türkiye’nin terör baskısından kurtulmasıyla birlikte demokratik alanın daha da genişleyeceğini ifade etti.

"Silah ve terör baskısı ortadan kalkınca doğal olarak siyasetin demokratik alanı daha da genişleyecektir" diyen Erdoğan, terör örgütlerinin Türkiye’nin siyasetini dizayn etme girişimlerine karşı her zaman duracaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye sadece emperyalizmin kanlı oyunlarını bozmakla kalmayacak, aynı zamanda ekonomik kalkınma ile dış ve iç politikadaki hedeflerine daha hızlı ulaşacaktır" ifadeleriyle, terörün sona ermesinin Türkiye’nin kalkınma sürecine olumlu katkı sağlayacağını belirtti.

"Evlatlarımızı Güçlü Bir Türkiye ile Buluşturacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek nesiller için güçlü bir Türkiye inşa etmek istediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Evlatlarımızı, oligarşinin hiçbir biçiminin olmadığı, medyanın siyaseti dizayn aracı olarak kullanılmadığı, temel hak ve hürriyetlerin serbestçe yaşandığı, demokrasisi güçlü, pasaportu itibarlı, sözünün ağırlığı olan bir Türkiye ile mutlaka ama mutlaka buluşturacağız."

Erdoğan, kimsenin ötekileştirilmediği bir Türkiye için çalıştıklarını belirterek, ülkenin demokratikleşme sürecinin hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

"'Terörsüz Türkiye’nin Kazananı 85 Milyonun Tamamı Olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe doğru ilerlediğini ve bu kazanımın herkes için olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

"Milletimiz müsterih olsun, gönlünü ferah tutsun. ‘Terörsüz Türkiye’nin kazananı Allah’ın izniyle Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni ayırt etmeksizin 85 milyonun tamamı olacak, milletimizin her bir ferdi olacaktır."

"Biz bunu tüm hücrelerimizle, canıgönülden inanarak söylüyoruz. Unutmayın, niyet hayır, inşallah akıbet de hayır olsun diyoruz. Mevla yolumuzu, bahtımızı açık etsin. Rabbim, bu ülkeyi her türlü beladan ve ihanetten muhafaza eylesin."

Türkiye İçin Yeni Bir Dönem Başlıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları, Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini ve bu sürecin hem siyasi hem de ekonomik anlamda büyük değişimler getirebileceğini gösteriyor.

Terörsüz Türkiye vizyonu nasıl şekillenecek?

Bu süreçte atılacak adımlar hangi kesimlerden nasıl tepkiler alacak?

Siyasi ve toplumsal uyum süreci nasıl yönetilecek?

Önümüzdeki dönemde, terörle mücadele sürecinin geldiği noktaya dair yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Erdoğan’ın vurguladığı “Ötekisiz Türkiye” hedefinin nasıl gerçekleştirileceği ise, hem hükümetin hem de muhalefetin politikalarına bağlı olarak şekillenecek.

Kaynak : PHA