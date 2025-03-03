"Ramazan Kolileri Reklam Aracına Dönüştü"

Palandöken, Ramazan ayında yapılan yardımların amacından saptığını ve zincir marketlerin bir satış taktiğine dönüştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayında yardımların amacına uygun olarak dağıtılması, kimsenin birbirinden haberi olmadan ihtiyaçların karşılanması, bu ulvi ayın olmazsa olmazıdır. Ancak Ramazan kolileri artık TV ekranlarında ve reklamlarda zincir mağazaların fiyatlarıyla, içinde ne olduğu belli olmayan, ihtiyaç sahibinin gereksinimleri tespit edilmeden hazırlanan ve hediye paketi olarak lanse edilen bir satış stratejisine dönüştü."

TESK Başkanı, yardımların içeriği bilinmeden ve ihtiyaç sahiplerinin gerçek gereksinimleri belirlenmeden hazırlandığını, bunun da yardımlaşma amacını zedelediğini ifade etti.

"Yardımlar Hem Yerine Ulaşmalı Hem de Onur Kırıcı Olmamalı"

Palandöken, yardımların yalnızca dağıtılmış olmak için değil, ihtiyaç sahiplerine gerçekten yardımcı olacak şekilde yapılması gerektiğini belirtti.

"Yardımların hem yerine ulaşması hem de verilen insanlar için onur kırıcı olmaması önemli. Bunun için ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerinin belirlenmesi, ayni veya nakdi yardımların buna göre yapılması gerek."

Bu tür yardımlarda en önemli unsurun insanların hassasiyetlerini gözetmek olduğuna işaret eden Palandöken, yardımların gösterişten uzak, samimi bir dayanışma ruhuyla gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

"Gerçek İhtiyaç Sahiplerini Mahalle Esnafı Bilir"

Palandöken, yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında mahalle esnafının kilit rol oynayabileceğini ifade etti.

"Acaba ihtiyaç sahibi kişi çocuğunun mamasını mı alacak, elektriği mi kesik, doğal gazı mı yanmıyor ya da başka bir ihtiyacı mı var, bunu en iyi kim bilir? Semtindeki esnaf bilir. Ancak şimdi zincir mağazalarda bir satış taktiğine dönüşen bu yöntemle, insanların güzel duyguları ve vecibelerini yerine getirme mutlulukları, amaçları dışında kullanılmaktadır."

Palandöken, Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların ve yardımları yapan bireylerin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti.

"Yıllardır aynı şekilde, hatta kamyonların üzerine çıkılıp reklam yapılmak suretiyle insanları rencide edecek şekilde yapılan yardımlar, yardım değildir. Kimseyi incitmeden, herkesin ihtiyacını tespit ederek ve kullanılabilir ürünler sunarak hareket etmek gerekir."

"Yardımlaşmanın Reklam Unsuru Haline Getirilmesi Kabul Edilemez"

Palandöken, Ramazan ayında yapılan yardımların bir "reklam malzemesi" haline gelmemesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi yemediğinizi başkasına ikram etmek kimseye hayır sağlamaz. Bu nedenle değerli yurttaşlarımızın, bu manevi duyguların gerçekleşeceği güzel ayda yapacakları yardımları ve dayanışmayı bilinçli şekilde gerçekleştirmelerini diliyoruz."

Ramazan ayında komşuların, akrabaların ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi gerektiğini ifade eden Palandöken, yardımların bireysel dayanışma kültürüyle yürütülmesi gerektiğini söyledi.

"Komşularınız, akrabalarınız ve aile büyüklerinizle ağız tadıyla bir Ramazan ayı geçirmenizi temenni ediyoruz. Esnaf ve sanatkârlar olarak bu konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyoruz."

TESK’ten Yardım Dağıtımı İçin Alternatif Öneriler

Palandöken’in açıklamaları doğrultusunda, TESK yardımların daha verimli bir şekilde dağıtılabilmesi için bazı alternatif yöntemler öneriyor:

Mahalle Esnafı Aracılığıyla Yardımların Ulaştırılması: Zincir marketler yerine, yerel esnaf aracılığıyla yardımların ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırılması.

Gıda Yerine Fatura ve Kira Desteği: Yardım kolileri yerine, elektrik, su, doğalgaz faturaları veya kira desteği sağlanması.

İhtiyaç Sahiplerinin Belirlenmesi İçin Mahalle Odaklı Çalışmalar: Muhtarlar, yerel yönetimler ve esnaf aracılığıyla, gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespit edilmesi.

Yardımların Gizlilik İlkesiyle Yapılması: Görüntü ve reklam amacı taşımayan, gösterişten uzak yardımlaşma yöntemlerinin benimsenmesi.

Ramazan Yardımlarında Bilinçli Hareket Edilmeli

TESK Başkanı Bendevi Palandöken’in açıklamaları, Ramazan ayında yapılan yardımların yalnızca bir sosyal sorumluluk gösterisi değil, gerçek bir dayanışma ruhuyla yapılması gerektiğini ortaya koyuyor.

Özellikle büyük zincir marketlerin bu durumu ticari bir fırsata çevirmesi ve yardımların içeriğinin bilinmemesi konusundaki eleştirileri, kamuoyunda da tartışma yaratacak gibi görünüyor.

Kaynak : PHA