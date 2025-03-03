MHP'nin resmi medya hesabından yayımlanan kapsamlı açıklamada, Türkiye’nin bölgesel ve küresel tehditlere karşı güçlü bir duruş sergilediği belirtilirken, PKK’nın silahlı mücadelesini sona erdirme çağrısının önemli bir gelişme olduğu vurgulandı.

"Bölgesel ve Küresel Tehditlere Karşı Türkiye İçin Bir Fırsat Doğmuştur"

Bahçeli, açıklamasında Türkiye’nin jeopolitik konumu ve dünya siyasetindeki yeri açısından kritik bir süreçten geçtiğine dikkat çekti. "Bölgesel ve küresel tehditlere karşı varisi olduğumuz medeniyet müktesebatı ve muazzez millet varlığı yegâne güvencemizdir" diyen Bahçeli, Türkiye’nin binlerce yıllık devlet geleneğine sahip olduğunu ve bu gelenekten aldığı güçle geleceğini inşa ettiğini belirtti.

Dünya genelinde yaşanan siyasi çalkantılar, ekonomik restleşmeler ve jeopolitik çekişmelerin ortasında Türkiye için tarihi bir fırsat kapısının aralandığını söyleyen Bahçeli, Türkiye’nin bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

"Türk Milleti Bin Yıllık Süreçte Ağır Bedeller Ödemiştir"

Bahçeli, Türk milletinin Anadolu’da bin yıldır süregelen varlığının ve mücadelesinin önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin bu coğrafyada köklü bir geçmişe sahip olduğunu dile getirdi.

"Türk milleti bin yıldır Anadolu coğrafyasını yurt tutmuştur. Elbette bu bin yıllık süreçte ağır bedeller ödenmiştir. Ancak birlik ve kardeşlik ruhumuz sarsılmamış, küresel emperyalizmin şirret oyunları milli dayanışmamız sayesinde berhava edilmiştir." ifadelerini kullanan Bahçeli, Türkiye’nin karşılaştığı tüm tehditleri bertaraf ettiğini söyledi.

"Bugüne kadar yaşanan nice acılar, birlikte yaşama inancımıza ve isteğimize gölge düşürememiştir" diyen Bahçeli, Türkiye’nin farklı etnik kökenlerden gelen vatandaşlarıyla büyük bir kardeşlik ruhunu temsil ettiğini vurguladı.

"PKK’nın Silah Bırakma Kararı Tarihi Bir Adımdır"

PKK’nın silah bırakma kararıyla ilgili olarak da konuşan Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin 1984 yılından bu yana terör örgütü PKK ile mücadelesinin haklı ve meşru olduğunu belirtti.

"Türkiye Cumhuriyeti 1984 yılından bu yana bölücü terör örgütü PKK’yla mücadele etmiştir. Bu mücadele haklıdır, meşrudur, hukukidir ve elbette takdir ve tazime en üst seviyede layıktır" ifadelerini kullanan Bahçeli, PKK’nın silahlı mücadelesini sona erdirme sürecinin Türkiye için tarihi bir kazanım olduğunu dile getirdi.

Bahçeli, 27 Şubat 2025 tarihinde DEM Parti heyeti tarafından okunan ve İmralı’da kaleme alındığı belirtilen açıklamanın önemine vurgu yaparak, PKK'nın örgütsel yapısını lağvetmeye çağrılmasının kritik bir dönemeç olduğunu ifade etti.

"PKK terör örgütünün Kandil’deki elebaşları İmralı’nın etrafında kenetlenerek 27 Şubat çağrısına sahip çıkmaları geldiğimiz bu aşamada örgütsel tutarlılık olup herkesin yararınadır" diyen Bahçeli, Türkiye’nin terörle mücadelede önemli bir aşamaya geldiğini söyledi.

"Terörle Mücadelede Ödün Verilmemelidir"

MHP lideri, Türkiye'nin terörle mücadelesinde asla taviz vermemesi gerektiğini belirterek, terör örgütünün silah bırakmasının barış ve huzur ortamına katkı sağlayacağını ancak devletin pazarlık yapmayacağını vurguladı.

"PKK’nın kendini feshedecek olmasından dolayı korkuya kapılanların istismar kaynağı kuruyacak, Türkiye yeni yüzyılın rotasında muhteşem bir uyanışa geçecektir" ifadelerini kullanan Bahçeli, bazı çevrelerin süreci manipüle etmeye çalıştığını iddia etti.

Ayrıca, terörün sona erdirilmesi için devletin kararlılıkla hareket etmeye devam edeceğini belirterek, "Provokasyonlara azami dikkat ederek, marjinalleşmiş grupların tahriklerine karşı uyanık durarak, şiddet ve ihanetle ihata edilmiş bir dönemin kapıları bir daha açılmamak üzere kapatılacaktır" dedi.

"Türk Milleti Yeni Bir Tarih Yazıyor"

Bahçeli, Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini ve bu süreçte Türk milletinin önemli bir tarih yazdığını belirterek, birlik ve beraberliğin her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

"Türk milleti yeni bir tarih yazmaktadır. Bu tarih sayfalarında da vatan ve millet muhaliflerine asla yer olmayacaktır" diyen Bahçeli, Türkiye’nin güçlü bir devlet olarak geleceğe emin adımlarla ilerlediğini ifade etti.

"Ramazan Ayının Birlik ve Huzur Getirmesini Diliyorum"

Bahçeli, açıklamasının sonunda Ramazan ayının başlaması nedeniyle iyi dileklerini de paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin mübarek Ramazan ayını bir kez daha kutluyor, Rabbim’den birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi her daim muhafaza buyurmasını niyaz ediyorum" dedi.

MHP lideri, Türkiye’nin önündeki hedefin terörsüz, huzurlu ve güçlü bir ülke olduğunu ve bu hedefin hemen ulaşılacak bir noktada olduğunu belirterek, "Terörsüz Türkiye, huzurlu Türkiye, süper güç Türkiye yarın değil, hemen ulaşılacak bir hedeftir ve bizim de siyasi şerefimize emanettir" diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye Yeni Bir Dönemin Eşiğinde mi?

Bahçeli'nin açıklamaları, PKK’nın silahlı mücadelesini sona erdirme süreciyle ilgili siyasi tartışmaların merkezinde yer alıyor.

PKK'nın silah bırakma süreci gerçekten tamamlanacak mı?

Bu süreç, Türkiye’nin iç siyasetine ve seçim atmosferine nasıl yansıyacak?

Muhalefet ve iktidar bu konuda nasıl bir tutum sergileyecek?

Önümüzdeki süreçte hükümetin atacağı adımlar, muhalefetin bu sürece nasıl yaklaşacağı ve uluslararası aktörlerin tutumu önemli belirleyiciler olacak. Bahçeli'nin açıklamalarının ardından sürecin nasıl şekilleneceği ise kamuoyunun dikkatle takip ettiği konular arasında.

Kaynak : PHA