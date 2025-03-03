Basın toplantısında Türkiye'nin iç ve dış politikalarına dair kapsamlı bir değerlendirme yapan Ağıralioğlu, özellikle son dönemde yaşanan siyasi gelişmelerin millete anlatılması gerektiğini vurguladı.

“Ben Masadan Kalktığım Yerde Duruyorum” Siyasi İttifaklara Tepki: “HDP, CHP, MHP, AK Parti... Nasıl Eşleştiniz?”

Anahtar Parti Lideri, geçmişte HDP’ye yönelik eleştirilerde bulunan iktidar ve muhalefet partilerinin bugün farklı bir pozisyon aldığını ifade ederek, bu durumu sert bir dille eleştirdi. "HDP, CHP, MHP, AK Parti... Kadroya bak kadroya! Nasıl eşleştiniz, nasıl bir araya geldiniz?" diye soran Ağıralioğlu, seçim sürecinde partilerin birbirlerine yönelttikleri suçlamalar ile bugün geldikleri noktayı çelişkili bulduğunu belirtti.

Muhalefetin seçim döneminde HDP’nin Kandil ile bağını sıkça gündeme getirdiğini hatırlatan Ağıralioğlu, "Geçen seçimde Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Abdullah Öcalan serbest mi bırakılacak? diye sorduklarında, ben de 'Bunlar devletin cumhurbaşkanlığı makamının HDP, PKK ve Öcalan ile kirletilmesine izin verilemez' dedim. O zaman alkışladınız. Ama şimdi, dün söylediklerinizin tam tersini yapıyorsunuz. Açıklayın, ne değişti?" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu, siyasi partilerin tutarsızlık içinde olduğunu ve halkın buna karşı bir cevap beklediğini vurgulayarak, "Madem bir araya geliyordunuz, millete niye sövdünüz? Niçin seçimi böyle bir siyasi dille savuşturmaya karar verdiniz?" diye sordu.

"İttifak Değiştiriyorsunuz, Partner Değiştiriyorsunuz"

Ağıralioğlu, Türkiye'de siyaset sahnesinde yaşanan değişimlerin samimiyetten uzak olduğunu belirterek, ittifakların ve siyasi ortaklıkların sürekli değişmesini eleştirdi.

"Ben hala aynı yerde duruyorum. Siz değişiyorsunuz, devamlı. İttifak değiştiriyorsunuz, partner değiştiriyorsunuz, dil değiştiriyorsunuz. Her şeyinizi değiştiriyorsunuz. Peki neden? Hangi tehlikeyi savuşturuyorsunuz? Bunu açıklamak zorundasınız!" dedi.

Ağıralioğlu, hem iktidarın hem de muhalefetin siyasi çizgilerinin sürekli değiştiğini savunarak, bu durumun ülkenin geleceği açısından ciddi riskler barındırdığını belirtti.

“Öcalan’a Can Suyu Veriyorsunuz”

Son dönemde Abdullah Öcalan’ın gündeme getirilmesini de sert sözlerle eleştiren Ağıralioğlu, PKK'nın bitme noktasına geldiği bir dönemde, hükümetin ve bazı siyasi aktörlerin Öcalan’a yönelik yeni bir süreç başlatmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Devlet, PKK’yı nefes alamaz hale getirmişken siz ne yapıyorsunuz? Öcalan’a yeniden can suyu veriyorsunuz! PYD’ye alan açılıyor, Kürt meselesi üzerinden yeni bir siyasi süreç başlatılmaya çalışılıyor. Siz millete bunun nedenini açıklayacaksınız!" dedi.

Ağıralioğlu, Türkiye’nin güvenliği için PKK ve uzantılarının tamamen tasfiye edilmesi gerektiğini vurgulayarak, PYD ve ABD arasındaki ilişkilere dikkat çekti. "Amerika PYD'ye silah veriyor. Türkiye'nin NATO müttefiki olması gereken ABD, bize vereceği silahları terör örgütüne veriyor. Siz ne yapıyorsunuz? Selahattin’e telefon açıyorsunuz, Öcalan’a umut hakkı tanıyorsunuz, Kandil’e göz kırpıyorsunuz! Bunu hangi akılla yapıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"Türk Milleti Mutlu Değil!"

Ağıralioğlu, halkın siyasi gelişmeler karşısında kaygı ve endişe duyduğunu belirterek, muhalefet ve iktidarın aldığı kararların millet tarafından sorgulanması gerektiğini söyledi.

"Siz mutlusunuz, peki millet neden mutlu değil? Niçin insanlar kendilerini aldatılmış gibi hissediyor? Niçin şehit aileleri kendilerini rencide edilmiş hissediyor? Seçimi kazandınız, peki şimdi milletinize ne anlatacaksınız?" diyerek siyasi partilere sert eleştiriler yöneltti.

"Devletin Düşmanlarıyla İş Tutarken Görmeyeceksiniz Bizi!"

Ağıralioğlu, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve bağımsızlığı konusunda taviz verilemeyeceğini vurgularken, devletin ve milletin menfaatlerinin korunması gerektiğini belirtti.

"Biz devletimizin düşmanlarıyla iş tutarken asla bulunmayacağız. Çocuklarımızın katillerine tebessüm ederken görmeyeceksiniz bizi. Evlatlarımızın katillerine elçi gönderirken görmeyeceksiniz bizi!" diyerek tavrının net olduğunu dile getirdi.

"Bizi Aldatamazsınız!"

Ağıralioğlu, ABD, İsrail, İngiltere ve Fransa'nın Ortadoğu'da bir "Büyük Kürdistan" planı olduğunu, Türkiye'nin bu planın bir parçası olmaması gerektiğini belirtti.

"Büyük Ortadoğu Projesi'nin final adımları atılıyor. İsrail mutlu, ABD mutlu, Avrupa mutlu... Ama Türk milleti kaygı içinde! Çünkü birileri burada bir senaryo yazıyor. PYD'ye devlet kurdurulacak, sınırlarımızın dibinde bir yapı oluşturulacak. Bunu kabul etmiyoruz!" ifadelerini kullandı.

"Türk Milleti Direnecektir!"

Ağıralioğlu konuşmasını, Türkiye’nin milli birlik ve beraberliğinin korunması gerektiğini vurgulayarak tamamladı:

"Türk milleti şunu bilsin: Devletin, milletin istikbaline zarar verecek hiçbir oyunu kabul etmeyeceğiz. Biz burada duruyoruz! Kimseye taviz vermiyoruz! Eğer siz bunu yapamıyorsanız, bu millet bu vatanı koruyacak güce sahiptir!"

Ağıralioğlu'nun açıklamaları, önümüzdeki günlerde siyasetin gündemini şekillendirecek gibi görünüyor. Özellikle seçim sonrası ittifak dengeleri, hükümetin PKK ve PYD politikaları, Öcalan üzerinden yürütülen tartışmalar, siyasi arenada sert tartışmalara yol açmaya devam edecek.

Kaynak : PHA