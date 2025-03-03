Adıyaman Standında Kahtalı Mıçe Anıldı

Ramazan buluşmaları kapsamında Adıyaman Tütenocak Köyü Bersomik Derneği Başkanı Hakan Mamaş, yakın zamanda hayatını kaybeden ünlü halk müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe’yi anmak ve Adıyaman kültürünü tanıtmak amacıyla özel bir program düzenledi. Programda, alana gelen misafirlere Adıyaman çiğköftesi ikram edildi.

Etkinliğe, AK Parti Milletvekili Resul Kurt, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ve çok sayıda siyasetçi ve bürokrat da katılım sağladı.

Adıyamanlı Öğrencilere Destek Sözü

Etkinlikte ev sahipliği yapan Hakan Mamaş, İstanbul’daki Adıyamanlı öğrenciler için sağladıkları desteklerden bahsederek, “Öğrencilerimize burs desteği, kahvaltı ve yemek organizasyonları ile eğitim yardımları sunuyoruz. İstanbul’da hiçbir Adıyamanlı öğrenciyi yalnız bırakmayacağız. Gücümüz yettiğince çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Ramazan etkinlik alanı, kültürel birlikteliği pekiştirirken, hemşehri dayanışmasının da önemli bir buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA