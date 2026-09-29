İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında SPK, Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ pay piyasasındaki işlemleri incelemeye aldı.

Kurul, inceleme sonucunda aralarında Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Abdülkadir Özkan, Emre Alkin, Kerem Alkin, Kadir Boy, Erdin Özel ve Muhammed Yarız'ın da bulunduğu 37 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

37 KİŞİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

SPK tarafından hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen isimler şöyle:

Emre Tezmen, Emir Münir Sarpyener, Abdülkadir Özkan, Kerem Alkin, Kadir Boy, Erdin Özel, Ethem Umut Beytorun, Emre Alkin, Haldun Saffet İnal, Ecem Tuğçe Akçay, Bülent Uygun, İbrahim Bekçi, Okan Uzunoğlu, Furkan Açar, Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Rüstem Karakaya, Ali Cesur, Anıl Tokat, Mustafa Zeki Kayahan, Sibel Gökalp, Şemsihan Karaca, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Neda Soydan, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan, Halil İbrahim Ege, Muhammed Yarız ve Sezai Bekgöz.

2 YIL İŞLEM YASAĞI KARARI

Kurul, Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 37 kişi hakkında Borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasını kararlaştırdı.

Aynı karar kapsamında Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ile Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında da 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verildi.

24 KİŞİNİN LİSANS VE YETKİ BELGELERİ İPTAL EDİLDİ

SPK, ayrıca 24 kişinin lisans ve yetki belgelerinin iptal edilmesine hükmetti.

Lisans ve yetki belgeleri iptal edilen isimler şöyle:

Emir Münir Sarpyener, Ethem Umut Beytorun, Ecem Tuğçe Akçay, Bülent Uygun, İbrahim Bekçi, Okan Uzunoğlu, Furkan Açar, Mehmet Selim Tunçbilek, Adem Karatepe, Ali Cesur, Anıl Tokat, Mustafa Zeki Kayahan, Ömer Eryılmaz, Mehmet Nuri Gökalp, Ayşe Seher Aydın, Enes Yazıcı, Feryal Köker, Müjdat Ede, Nilgül Sarıçalı, Oğuzhan Özerkaya, Onur Göğebakan, Orçun Berkay Kaya, Ahmet Özcan ve Sezai Bekgöz.

SPK'nin aldığı kararlarla birlikte Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin süreçte hem adli hem de idari yaptırımlar devreye alınmış oldu.

Kaynak : PERRE