Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan artışların ardından sürücüleri bu kez 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi beklenen vergi değişiklikleri bekliyor.

Mevcut düzenlemede yeni bir değişikliğe gidilmemesi halinde benzinde yaklaşık 12,47-12,48 TL, motorinde 3,60 TL, LPG otogazda ise 1,48 TL'lik artışın pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Üç akaryakıt türü için hesaplanan artışların toplamı yaklaşık 17,55 TL'ye ulaşırken, bu rakam tek bir ürüne yapılacak zam anlamına gelmiyor.

EN BÜYÜK ARTIŞ BENZİNDE BEKLENİYOR

1 Ekim öncesindeki en dikkat çekici hesaplama benzine ilişkin yapılıyor.

Benzinde halen litre başına yaklaşık 4,43 TL seviyesinde uygulanan ÖTV'nin, eşel mobil sisteminin sona ermesiyle yaklaşık 14,83 TL seviyesine çıkması gündemde.

Aradaki yaklaşık 10,40 TL'lik ÖTV farkına yüzde 20 KDV etkisinin de eklenmesi durumunda benzinin litre fiyatındaki toplam artışın yaklaşık 12,48 TL'ye ulaşabileceği hesaplanıyor.

Bu artışın gerçekleşmesi halinde benzinin litre fiyatının birçok kentte 90 TL sınırını aşması bekleniyor.

MOTORİNDE 3,60 TL'LİK ARTIŞ TAKVİMDE

Motorindeki artış ise benzinden farklı bir düzenlemeye dayanıyor.

Daha önce alınan karar kapsamında motorinden alınan ÖTV, ağustos ayının ikinci yarısında sıfırlanmış, eylül ayında litre başına 3 TL olarak uygulanmaya başlanmıştı.

Takvime göre motorin ÖTV'si 1 Ekim itibarıyla 6 TL'ye çıkacak. Böylece ÖTV'deki 3 TL'lik artış, KDV etkisiyle birlikte pompa fiyatına yaklaşık 3,60 TL olarak yansıyacak.

Motorin ÖTV'sinin kasım ayında 9 TL'ye, aralık ayında 12 TL'ye, 1 Ocak 2027'den itibaren ise 13,9006 TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

LPG'DE DE 1,48 TL ARTIŞ BEKLENTİSİ

LPG otogazda da eşel mobil sisteminin sona ermesiyle birlikte vergi kaynaklı artış beklentisi bulunuyor.

Mevcut hesaplamalarda LPG'nin litre fiyatına yaklaşık 1,48 TL artış yansıması öngörülüyor.

Böylece 1 Ekim itibarıyla üç temel akaryakıt ürününde aynı anda fiyat değişikliği yaşanması gündeme gelecek.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ 1 EKİM'DE SONA ERİYOR

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan sert artışların pompaya doğrudan yansımasını sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi kapsamında, rafineri fiyatlarındaki artışların belirli bölümü ÖTV'den karşılanıyordu.

Sistem temmuz ayında alınan kararla kademeli olarak azaltıldı. 1 Ağustos ile 30 Eylül arasındaki dönemde rafineri fiyatlarındaki artışların yüzde 25'lik bölümü ÖTV indirimiyle karşılanırken, uygulamanın 1 Ekim itibarıyla sona ermesi kararlaştırıldı.

Sistemin sona ermesiyle özellikle benzinde biriken vergi farkının pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

17,50 TL TEK KALEM ZAM DEĞİL

Sosyal medyada ve bazı paylaşımlarda yer alan '1 Ekim'de akaryakıta 17,50 TL zam' ifadesi ise yanlış anlaşılmaya açık.

Yaklaşık 17,55 TL'lik rakam; benzine beklenen 12,47-12,48 TL, motorine 3,60 TL ve LPG'ye 1,48 TL'lik ayrı artışların matematiksel toplamından oluşuyor.

Dolayısıyla herhangi bir akaryakıt ürününün litresine 17,50 TL'lik tek seferlik zam yapılması söz konusu değil. Mevcut beklentide en yüksek fiyat artışı benzinde bulunuyor.

YENİ BİR KARAR ÇIKARSA RAKAMLAR DEĞİŞEBİLİR

1 Ekim'e ilişkin hesaplamalar mevcut vergi düzenlemelerinin aynen uygulanması ve yeni bir müdahalede bulunulmaması senaryosuna dayanıyor.

Ekonomi yönetiminin 1 Ekim'den önce ÖTV tutarlarında veya eşel mobil uygulamasında yeni bir düzenleme yapması halinde pompaya yansıyacak artış miktarları değişebilecek.

Mevcut düzenlemede değişiklik yapılmaması durumunda ise sürücüleri 1 Ekim'de özellikle benzinde son yılların en yüksek tek seferlik fiyat artışlarından biri bekliyor.

Kaynak : PERRE