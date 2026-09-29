Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetti. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yaptı.

Türkiye karşılaşmaya Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Oğuz Aydın, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Eren Elmalı, Arda Güler, Can Uzun ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.

İtalya'nın ilk 11'inde ise Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Raspadori, Pio Esposito ve Sebastiano Esposito yer aldı.

İTALYA İLK YARIDA ÜÇ GOL BULDU

Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalya, 9'uncu dakikada öne geçti. Sol kanattan kullanılan kornerde Ruggeri'nin yerden ortasında Zeki Çelik'in ıskaladığı topa penaltı noktasının gerisinden vuran Bastoni, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

Golün ardından oyunun kontrolünü eline alan İtalya, 22'nci dakikada Frattesi'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

Konuk ekip, 27'nci dakikada Kayode'nin golüyle skoru 3-0'a taşıdı ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

BARIŞ ALPER YILMAZ FARKI İKİYE İNDİRDİ

Türkiye ikinci yarıya üç oyuncu değişikliğiyle başladı. Merih Demiral, Orkun Kökçü ve Can Uzun'un yerine Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu oyuna dahil oldu.

Ay-yıldızlı ekip, 47'nci dakikada aradığı golü buldu. Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın içeri çevirdiği topu Barış Alper Yılmaz boş ağlara göndererek skoru 1-3 yaptı.

İTALYA ÜÇ DAKİKA SONRA CEVAP VERDİ

Türkiye'nin golünden kısa süre sonra İtalya yeniden farkı üçe çıkardı.

50'nci dakikada Tonali'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş direkten döndü. Pozisyonu takip eden Esposito, kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek skoru 4-1'e getirdi.

Türkiye, 80'inci dakikada gole yaklaştı. Arda Güler'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Demir Ege, topu Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem'in müsait durumdaki vuruşunda top auta çıktı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve İtalya sahadan 4-1 galip ayrıldı.

TARAFTARLARDAN MONTELLA VE HACIOSMANOĞLU'NA TEPKİ

İtalya'nın ilk yarıda 3-0 üstünlüğü yakalamasının ardından tribünlerdeki destek yerini tepkiye bıraktı.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'ndaki taraftarlar, uzun süre Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'yı istifaya davet etti.

TÜRKİYE İKİNCİ MAÇINI DA KAYBETTİ

A Milli Takım, grubun ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu. İtalya ise ilk karşılaşmasında Belçika'ya 2-0 yenilmişti.

Bursa'daki 4-1'lik sonuçla Türkiye ikinci maçından da puan çıkaramazken, İtalya gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Kaynak : PERRE