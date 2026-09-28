6 Şubat depremlerinin ağır yıkıma neden olduğu Adıyaman'da, yaşadığı kayıplara rağmen spordan kopmayan Emine Nur Alkayış, azmi ve mücadelesiyle Türkiye şampiyonluğuna uzandı.

Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü adına 2026 Meriç/Edirne Büyükler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları'na katılan Emine Nur, Para Kürek PR3 2X-MİX kategorisinde Türkiye birincisi oldu.

Şampiyonluğun ardından milli takıma da seçilen genç sporcu; babası Bahri Alkayış, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Antrenörü Uğur Sever, Emre Dursun ve Federasyon İl Temsilcisi Ferit Binzet ile birlikte Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü'nü ziyaret etti.

ENKAZIN ALTINDAN ŞAMPİYONLUK ZİRVESİNE

Emine Nur Alkayış'ın elde ettiği başarı, onun için yalnızca bir spor müsabakasında kazanılan madalyadan çok daha fazlasını ifade ediyor.

6 Şubat depremlerinde evleri yıkılan ve ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Emine Nur, depremde annesini kaybetti. Yaşadığı ağır kaybın ardından hayatını yeniden kurmaya çalışan genç sporcu, kürek sporuyla mücadelesini sürdürdü.

Antrenmanlarına devam eden Emine Nur, verdiği mücadelenin karşılığını Türkiye şampiyonluğu ile aldı. Genç sporcu, Para Kürek PR3 2X-MİX kategorisinde kürsünün en üst basamağına çıkarken, milli takıma seçilerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Her kürek çekişi onun için artık yalnızca bitiş çizgisine ulaşmanın değil, yaşadığı acıların ardından yeniden ayağa kalkmanın da bir parçası oldu.

ELÜSTÜ: ADIYAMAN'IN GENÇLERİ SPORLA HAYATA TUTUNUYOR

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, Emine Nur'un başarısının Adıyaman açısından ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, depremden etkilenen gençlerin spor aracılığıyla yeniden hayata bağlanmasının önemine dikkat çekti.

Elüstü, '2026 yılı Meriç/Edirne Büyükler Türkiye Şampiyonası Kürek Yarışları'nda Para Kürek PR3 2X-MİX kategorisinde bizi temsil eden Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü sporcumuz Emine Nur Alkayış Türkiye şampiyonu oldu' dedi.

Emine Nur'un depremde yaşadıklarına değinen Elüstü, 'Depremde evleri yıkılan, ailesiyle birlikte enkaz altında kalan ve annesini kaybeden Emine Nur kardeşimiz, şimdi azmiyle kürek sporunda çok büyük bir başarıya imza atarak Türkiye birincisi oldu ve milli takıma seçildi' ifadelerini kullandı.

HEDEF AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONALARI

Elüstü, genç sporcunun bundan sonraki süreçte uluslararası organizasyonlarda Türkiye ve Adıyaman'ı temsil etmesini beklediklerini belirterek, 'Bu başarı, umarım gelecekte daha büyük şampiyonlukları da beraberinde getirecektir. Artık bir milli sporcu olarak ilimizi Para Kürek kategorisinde Avrupa ve Dünya Kürek Şampiyonaları'nda temsil ederek hepimizi gururlandıracaktır' diye konuştu.

Elüstü, Emine Nur ve antrenörünü tebrik ederek, elde edilen başarının depremden etkilenen diğer gençlerin de spora yönelmesine katkı sağlamasını temenni etti.

EMİNE NUR: ZOR GÜNLER YAŞADIK AMA SPORLA YENİDEN KENDİME GELDİM

Türkiye şampiyonluğu ve milli takım başarısının ardından hedeflerini anlatan Emine Nur Alkayış, yaşadığı zor günlerden spor sayesinde çıkmaya çalıştığını söyledi.

Emine Nur, 'Zor günler yaşadık ama spor yaparak yeniden kendime geldim. Önümüzdeki süreçte Avrupa ve Dünya Kürek Şampiyonaları'nda Türkiye ve Adıyaman'ı temsil etmeyi hedefliyorum. Başaracağıma inanıyorum ve madalya kazanmaya devam edeceğim' dedi.

ŞAMPİYONLUKLA GELEN YENİ BAŞLANGIÇ

Emine Nur Alkayış'ın Türkiye şampiyonluğu, depremde yaşadığı büyük kaybın ardından verdiği mücadelenin yeni bir aşaması oldu.

Enkaz altında başlayan, annesinin kaybıyla derinleşen zorlu süreçten kürek sporuyla yeniden ayağa kalkarak çıkan genç sporcu, şimdi milli formayla Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Emine Nur'un kürekleri bu kez yalnızca bir yarışın bitiş çizgisine değil, enkazın gölgesinden geleceğe uzanan yeni bir başlangıca doğru çekiliyor.

Kaynak : PERRE