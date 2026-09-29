Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fon soruşturması üzerinden iktidara yönelik eleştirilerde bulundu. Kendi siyasi çevresindeki isimlerin geçmişte ayrıntılı biçimde araştırıldığını savunan Özel, iktidar çevresindeki kişiler hakkında gündeme gelen iddiaların da aynı şekilde soruşturulmasını istedi.

'HİÇ LAFI EVELEYİP GEVELEME, YAKALANDINIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğrudan seslenen Özel, açıklamasına, 'Ey Erdoğan; hiç lafı eveleyip geveleme... Yakalandınız!' sözleriyle başladı.

Özel, 'Benim savunduğum arkadaşlarımı didik didik ettiniz, üzerlerinden 2 lira çıkmadı. Ama senin yanındaki bakanın, genel başkan yardımcın milleti 2 milyar lira dolandırdı' ifadelerini kullandı.

Özel'in 2 milyar liraya ilişkin ifadeleri, fon soruşturması kapsamında iktidar çevresindeki isimlere yönelik dile getirdiği siyasi iddialar arasında yer aldı.

'BU DÖNEN DOLAPLARDAN HABERİN VAR MIYDI?'

Fon tartışmalarında siyasi sorumluluğun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kadar uzandığını savunan Özel, Erdoğan'ın söz konusu süreçlerden haberdar olup olmadığının açıklanmasını istedi.

Özel, 'Bu dönen dolaplardan haberin var mıydı? Haberin varsa sen bu tezgahın başındasın demektir. Haberin yoksa devlet yönetme kabiliyetini kaybetmişsin demektir' dedi.

'HABERİN VARSA İSTİFA EDECEKSİN'

Özel, açıklamasının devamında Erdoğan'a istifa ve seçim çağrısında bulundu.

YENİ Parti Genel Başkanı Özel, 'Haberin varsa istifa edeceksin, haberin yoksa sandığı getirip emaneti ehline teslim edeceksin' ifadelerini kullandı.

Özel'in açıklamasıyla birlikte fon soruşturmasındaki para hareketleri, siyasi bağlantı iddiaları ve denetim mekanizmalarının sorumluluğu üzerinden iktidar ile muhalefet arasındaki tartışma yeniden gündeme taşındı.

Kaynak : PERRE