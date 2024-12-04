"Genel Kurul Çalışma Saatleri Düzenlendi"

TBMM Genel Sekreterliği tarafından milletvekillerine gönderilen resmi yazıda, bütçe görüşmelerine ilişkin detaylı takvim açıklandı. Buna göre:

Genel Kurul çalışmaları, 9 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 12.00’de başlayacak.

20 Aralık 2024 Cuma günü saat 14.00’te tamamlanacak.

Ara günlerde görüşmeler saat 11.00’de başlayacak ve günlük programların tamamlanmasına kadar devam edecek.

"Meclis’e Ziyaretçi Girişi Yasak"

Bütçe görüşmelerinin verimli bir şekilde yürütülebilmesi ve milletvekillerinin etkin katılımının sağlanabilmesi amacıyla, 9-20 Aralık tarihleri arasında TBMM’ye ziyaretçi ve araç girişi yasaklandı. Bu karar kapsamında Meclis çevresinde güvenlik önlemlerinin artırılması bekleniyor. Yasak, yalnızca görevlileri kapsamayacak şekilde düzenlendi.

Bütçe görüşmeleri, devletin mali politikalarını belirleyen ve kamu kaynaklarının kullanımını planlayan en önemli süreçlerden biri olarak kabul ediliyor. 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, gelecek yılın ekonomik hedeflerini ve yatırımlarını şekillendirirken; 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu ise geçtiğimiz yılın bütçe uygulamalarını değerlendiriyor.

Bu süreçte, hükümetin gelir ve harcama planlarının detaylı bir şekilde ele alınacağı oturumlarda kamu kaynaklarının etkin kullanımı için kritik kararlar alınması bekleniyor. Meclis’in bütçe görüşmelerini tamamlamasının ardından 2025 yılı için ekonomik hedefler ve yatırımlar netlik kazanacak.

Kaynak : PHA