“Medyamızın Sorumluluğu Büyük”

Altun, yaptığı paylaşımda, Suriye’deki durumun hem hükûmetin hem de kamuoyunun yakından takip ettiği bir mesele olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Komşumuz Suriye’de devam eden çatışmalar ve askerî durum, hükûmetimiz kadar kamuoyu tarafından da yakından takip edilmektedir. Kamuoyunun bu yakın ilgisinin doğal bir sonucu olarak medyamız da vuku bulan meseleleri gündemin üst sıralarında değerlendirmekte, sahadan bilgilerle habercilik vazifesini yerine getirmeye, kamuoyunu bilgilendirmeye çalışmaktadır.”

“Medya ve Vatandaşlar Dikkatli Olmalı”

İletişim Başkanı Altun, özellikle medya mensuplarının ve vatandaşların, dezenformasyon tehlikesine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

“Dezenformasyonun normal zamanlardan daha fazla ve hızlı yayıldığı böylesine bir ortamda, medyamızın sorumluluk bilincine sahip bir şekilde, vatandaşlarımızın haber alma hürriyetinin ve ülkemiz menfaatlerinin öncelendiği, özellikle askerî ve istihbari mahremiyete azami şekilde riayet eden, asılsız haberlerden, sadece duyuma dayanan söylentilerden, yanlış yönlendirmelerden ve gerçeklikten uzak yorumlardan kaçınan bir yayın politikası benimseyeceğine inanıyoruz.”

“Türkiye’nin Amacı Millî Güvenlik ve Terörle Mücadeledir”

Türkiye’nin Suriye politikasına da değinen Altun, şu önemli noktaları vurguladı:

“Türkiye’nin meseleye dair tutumuna ilişkin yalnızca resmî açıklamaların dikkate alındığı ve niyet okuyan analizlerden uzak durulan yayınların yapılması da kamuoyunun daha sağlıklı bilgilendirilmesini temin edecek önemli unsurlardır. Bu kapsamda Türkiye’nin Suriye’nin birlik, istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklediği, tek amacının millî güvenliğimizin sağlanması ve teröristlerin bertaraf edilmesi olduğu unutulmamalıdır.”

“Doğru Bilgi İçin Resmî Kaynaklara Başvurun”

Altun, vatandaşlara da çağrıda bulunarak teyit edilmemiş bilgilere itimat edilmemesi gerektiğini belirtti:

“Vatandaşlarımızın da medyayı takip ederken teyit edilmemiş bilgilere itimat etmemesi, dezenformasyon içeren haber ve bilgilerin yayılımına katkı sunmaması gerektiğini, doğru bilgi için resmî kurumların açıklamalarının esas alınmasının önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz.”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan Dezenformasyona Karşı Mücadele

Altun, İletişim Başkanlığı olarak medyanın doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşması için gereken tüm tedbirlerin alındığını ifade etti. Suriye’deki çatışmaların gündemi oluşturduğu bir dönemde, dezenformasyonla mücadelenin ve resmî kaynaklara güvenmenin önemine dikkat çekti.

Kaynak : PHA